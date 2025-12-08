Juíza afastada, líder do BDM agindo do exterior e uma indenização de R$ 300 mil em jogo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05:00
Conhecida como “Juíza Cinquentinha”, em referência ao suposto valor cobrado por decisões judiciais, Marlise Freire de Alvarenga foi afastada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) no último dia 18. A Coluna teve acesso à decisão do corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank. O caso seria mais um desdobramento da Operação Faroeste.
A magistrada, lotada em Barreiras, é acusada de bloquear grandes somas de dinheiro em processos que tramitavam em varas distintas de sua área de atuação, além de supostos envolvimentos em “tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de filho/advogado em operação imobiliária com suspeita de lavagem de dinheiro”.
Procurado, o advogado de Marlise, Fábio Periandro de Almeida Hirsch, não quis comentar o assunto. A Coluna também solicitou um posicionamento ao TJBA, mas até o momento não há resposta.
Magistrados que foram ou estão afastados pelos tribunais por condutas investigadas pelos colegiados
Líder do BDM está escondido no Paraguai
Apontado como líder do Bonde do Maluco (BDM), Fábio Souza Santos, o “Geleia”, está escondido no exterior desde 2023, segundo aponta o processo que deu origem à “Operação Anátema”. De acordo com a investigação, ele está acompanhado da mulher.
“Os principais líderes da facção, ‘Geleia’ e Nancy Simões Souza, encontram-se foragidos, homiziados no Paraguai, conforme a prova telemática, utilizando estrutura de lavagem de capitais na fronteira para custear essa evasão”, diz trecho da decisão que decretou a prisão de mais de 30 integrantes, em 26 de novembro deste ano.
Na semana passada, seis pessoas foram presas na segunda fase da operação na Bahia. Segundo a polícia, a organização criminosa já lavou R$ 4,3 bilhões por meio de postos de combustíveis no estado.
Do Paraguai, líder do BDM coordena ações criminosas na Bahia
Caso Paloma: empresário pode pagar até R$ 300 mil
Nesta terça-feira (9), a 4ª Câmara Cível do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia, julgará o recurso do empresário Cícero Leandro Silva Barreto, condenado a indenizar a ex-namorada Paloma de Souza Ventura após tê-la jogado do carro em movimento na cidade de Amargosa, em 2014, segundo o Ministério Público do Estado (MPBA). A defesa de Cícero nega que ele tenha cometido o crime.
Com a queda, ela ficou tetraplégica. O valor da indenização pode chegar a R$ 300 mil. O processo tramita na Vara Criminal da comarca da cidade e é bem complexo, porque teve duas reconstituições e diversas perícias e manobras da defesa do acusado para anular depoimentos, inclusive de Paloma.
Cícero também irá a júri popular pela acusação de tentativa de homicídio, mas a data ainda não foi marcada. Respondendo em liberdade, o acusado é influente no município e, para preservar a integridade do conselho de sentença, os advogados de Paloma pedirão à Justiça para que o júri aconteça em Salvador.
Caso Paloma: TJBA julga recurso de indenização