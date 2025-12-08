Acesse sua conta
Juíza afastada, líder do BDM agindo do exterior e uma indenização de R$ 300 mil em jogo

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05:00

Conhecida como “Juíza Cinquentinha”, em referência ao suposto valor cobrado por decisões judiciais, Marlise Freire de Alvarenga foi afastada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) no último dia 18. A Coluna teve acesso à decisão do corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank. O caso seria mais um desdobramento da Operação Faroeste

A magistrada, lotada em Barreiras, é acusada de bloquear grandes somas de dinheiro em processos que tramitavam em varas distintas de sua área de atuação, além de supostos envolvimentos em “tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de filho/advogado em operação imobiliária com suspeita de lavagem de dinheiro”.

Procurado, o advogado de Marlise, Fábio Periandro de Almeida Hirsch, não quis comentar o assunto. A Coluna também solicitou um posicionamento ao TJBA, mas até o momento não há resposta.

Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução

Líder do BDM está escondido no Paraguai

Apontado como líder do Bonde do Maluco (BDM), Fábio Souza Santos, o “Geleia”, está escondido no exterior desde 2023, segundo aponta o processo que deu origem à “Operação Anátema”. De acordo com a investigação, ele está acompanhado da mulher.

“Os principais líderes da facção, ‘Geleia’ e Nancy Simões Souza, encontram-se foragidos, homiziados no Paraguai, conforme a prova telemática, utilizando estrutura de lavagem de capitais na fronteira para custear essa evasão”, diz trecho da decisão que decretou a prisão de mais de 30 integrantes, em 26 de novembro deste ano.

Na semana passada, seis pessoas foram presas na segunda fase da operação na Bahia. Segundo a polícia, a organização criminosa já lavou R$ 4,3 bilhões por meio de postos de combustíveis no estado.

Caso Paloma: empresário pode pagar até R$ 300 mil

Nesta terça-feira (9), a 4ª Câmara Cível do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia, julgará o recurso do empresário Cícero Leandro Silva Barreto, condenado a indenizar a ex-namorada Paloma de Souza Ventura após tê-la jogado do carro em movimento na cidade de Amargosa, em 2014, segundo o Ministério Público do Estado (MPBA). A defesa de Cícero nega que ele tenha cometido o crime

Com a queda, ela ficou tetraplégica. O valor da indenização pode chegar a R$ 300 mil. O processo tramita na Vara Criminal da comarca da cidade e é bem complexo, porque teve duas reconstituições e diversas perícias e manobras da defesa do acusado para anular depoimentos, inclusive de Paloma.

Cícero também irá a júri popular pela acusação de tentativa de homicídio, mas a data ainda não foi marcada. Respondendo em liberdade, o acusado é influente no município e, para preservar a integridade do conselho de sentença, os advogados de Paloma pedirão à Justiça para que o júri aconteça em Salvador.

A SEMANA 

Gari influenciador é morto a tiros na porta de casa em Salvador

Quem era o gari com mais de 43 mil seguidores morto a tiros em Salvador

Dois homens são mortos a tiros em aldeia de paraíso turístico da Bahia

Morte de pastor na Bahia: vingança por suspeita de denúncias teria motivado ataque a tiros

Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia

