Com a Lexus, Toyota lança primeiro elétrico no Brasil; conheça o RZ

Com até 10 anos de garantia, SUV tem 600 quilômetros de autonomia, tração integral e 381 cv de potência

Antônio Meira Jr.

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 17:00

O RZ, primeiro elétrico da divisão de veículos premium da Toyota, chegará em abril ao Brasil Crédito: Divulgação

Pioneira na eletrificação do portfólio brasileiro, a Lexus tem ampliado de forma consistente essa proposta. Primeiro ofereceu híbridos plenos, introduziu a possibilidade de recarga externa (plug-in) em dois dos quatro modelos que comercializa no país (NX e RX), e agora anunciou que seu primeiro automóvel completamente elétrico, o RZ estreia em abril.

No entanto, a marca de veículos premium da Toyota já abriu a pré-venda, por R$ 499.990, com condições especiais e a possibilidade de personalização - com escolha entre a cor da carroceria, que pode ter teto contrastante, e do revestimento interno, que tem opções inéditas como caramelo, chumbo e até azul.

Para o mercado brasileiro, a empresa japonesa optou pelo conjunto 500e, que utiliza dois motores, um em cada eixo - o que garante tração integral. Eles oferecem 381 cv de potência e 26,9 kgfm de torque instantâneo em cada eixo, o que permite cumprir de zero a 100 km/h em apenas 4,6 segundos.

O RZ 500e ainda não teve o consumo aferido pelo Inmetro, mas pelo ciclo europeu percorre 600 quilômetros com uma carga. Mérito da bateria de íons de lítio com sistema de refrigeração líquida e capacidade de 77 kWh.

O QUE O TOYOTA DE LUXO TEM

Apesar de a Toyota ser uma das pioneiras na introdução dos híbridos no país, ainda devia um veículo totalmente elétrico. E ele chegou com a grife Lexus e dez anos de garantia total. É um produto muito bem construído e equipado. Seguindo o conceito Tazuna – que prevê o projeto em torno das necessidades do ser humano –, o painel é levemente inclinado para o motorista.

Com oito airbags, tem um conjunto completo de equipamentos de auxílio à condução, que incluem alerta de saída de faixa e sistema de colisão frontal. No entanto, por conta do preço, a expectativa de Nancy Serapião, head da Lexus no Brasil, é que sejam comercializadas apenas 60 unidades no primeiro ano.

A Lexus ainda deve uma solução de carro conectado no país, como a Toyota já oferece. No mercado premium, apenas ela e a Audi ainda não entregam essa tecnologia.

BALANÇO DE VENDAS DE NOVEMBRO

Os feriados de novembro impactaram os emplacamentos de automóveis e comerciais leves, o que acarretou em uma queda de 8,35% na comparação com outubro.

“Com quatro dias úteis a menos, é natural uma queda no volume total, mas o ritmo de vendas por dia útil aumentou, comprovando que a demanda segue estável, mesmo em um ambiente de juros elevados”, avalia Arcelio Junior, presidente da Fenabrave, entidade que reúne os revendedores de veículos novos.

Dessa forma, novembro fechou com 227.174 unidades e o acumulado do ano com 2.282.399 veículos, aumento de 1,82% na comparação com o mesmo período do ano passado.

QUEM VENDEU MAIS EM NOVEMBRO

No último mês, o mercado de automóveis e comerciais leves foi dominado pelas vendas diretas, que ficaram com 55,9% dos emplacamentos. Com esse cenário, a Fiat dominou mais uma vez e teve 45.106 unidades licenciadas, o que corresponde a 19,86% de participação - diferença de 4.243 carros.

Em crescimento, a Volkswagen chegou aos 17,99% e ficou na segunda posição, deixando a Chevrolet, com 12,11%, em terceiro. A Hyundai (8,79%) ficou em quarto e a Renault (6,01%), em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Jeep (5,27%), BYD (4,32%), Honda (3,95%), Toyota (3,56%) e Caoa Chery (3,10%).

OS VEÍCULOS MAIS EMPLACADOS

A picape Strada teve 13.019 unidades emplacadas em novembro, o que corresponde a mais de 28% de todos os Fiat licenciados no último mês. Na segunda posição ficou o Volkswagen Tera, com 9.772 carros, sendo assim o modelo de passeio e o SUV mais emplacado do mês.

O Chevrolet Onix (9.524) e o VW Polo (9.381) vieram na sequência, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. Em quinto, o terceiro VW na lista dos cinco mais vendidos, o T-Cross, com 9.016 unidades licenciadas. Do sexto ao décimo lugar ficaram: Fiat Argo (8.386), Hyundai Creta (7.689), Hyundai HB20 (7.640), Renault Kwid (7.302) e Fiat Mobi (7.188).

MERCADO BAIANO NO MÊS PASSADO

O impacto dos feriados foi maior na Bahia do que no mercado nacional. Foram emplacados em novembro 7.495 automóveis e comerciais leves, queda de 16,20% na comparação com outubro. Ainda assim, o estado está com um crescimento maior no acumulado do que a média nacional, chegando aos 11,75%.

A Strada liderou no estado e somou 652 emplacamentos. Outras duas picapes vieram na sequência: Ford Ranger (318) e Fiat Toro (311), respectivamente segunda e terceira colocadas. O Hyundai Creta (298) foi o quarto e o VW Tera (266), o quinto.

Da sexta à décima posição ficaram: Caoa Chery Tiggo 7 (222), BYD Dolphin Mini (221), Toyota Hilux (212), Nissan Kicks (207) e Jeep Compass (193).

RANKING DO LUXO NA BAHIA

Na Bahia, foram emplacados 74 automóveis considerados premium em novembro. A liderança foi da BMW, com 23 unidades, seguida pela Volvo, com 17, e pela Porsche, com 13.