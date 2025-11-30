AUTOS

Sem motorista: saiba como funciona o serviço autônomo de táxi

A Waymo, empresa controlada pela Google, utiliza câmeras, radares e ia para que o carro dirija sozinho

Antônio Meira Jr.

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:00

Em algumas cidades, como Los Angeles e São Francisco, é possível solicitar o Waymo Crédito: Antônio Meira Jr.

Basta passar alguns minutos observando o trânsito de Los Angeles, cidade mais populosa do oeste americano, para notar alguns carros brancos com sensores e radares proeminentes instalados na carroceria. Em um segundo olhar, você nota que não há motorista! São veículos autônomos gerenciados pela Waymo, uma empresa controlada pelo Google.

Eles partem do princípio de que “todos os anos, 1,4 milhão de vidas são perdidas em acidentes de trânsito em todo o mundo, algo que não é aceitável, e que a Waymo está comprometida em elevar o padrão de segurança”. Para o usuário, funciona como um Uber, por exemplo, mas sem a figura do motorista.

Waymo 01 1 de 2

Basta solicitar a viagem por meio de um aplicativo e vai chegar um automóvel que utiliza um conjunto de sensores (radar a laser, câmeras, ultrassom) para "ver" o ambiente, e um computador de bordo com inteligência artificial para processar esses dados, tomar decisões de direção e operar o veículo com segurança.

Além disso, os carros se baseiam em mapas digitais 3D altamente detalhados das áreas onde operam. E como são utilizados modelos elétricos, eles aceleram rapidamente.

A HISTÓRIA DA WAYMO

A Waymo começou como uma empresa experimental do Google em 2009 e se tornou uma empresa independente sete anos depois - mas continua fazendo parte do conglomerado de tecnologia. O primeiro serviço comercial, o Waymo One, foi lançado em Phoenix, Arizona, sendo o primeiro robotáxi totalmente autônomo do mundo disponível para o público.

O serviço foi expandido posteriormente para Los Angeles e São Francisco, na Califórnia, Austin, no Texas, Atlanta, na Geórgia, e Nashville, no Tennessee. A companhia de mobilidade afirma ter efetuado mais de 10 milhões de viagens e que 93% dos seus clientes estão satisfeitos. Em breve, os táxis autônomos vão rodar em Londres, na Inglaterra, e em Tóquio, no Japão.

Waymo 02 1 de 3

CARRO ZERO: REDUÇÃO DE DESCONTOS

O mercado de automóveis zero-quilômetro apresentou, em outubro, uma média de 7% de descontos no valor de compra dos veículos, em comparação com o preço sugerido pelos fabricantes.

Esse foi o menor patamar do ano, superando a média de 7,1% registrada em 2025, segundo o PVZ - Estudo de Preços de Veículos Zero Km, feito pela MegaDealer com dados da Auto Avaliar.

No período analisado, o ticket médio dos veículos vendidos ficou em R$ 157.785, contra o preço médio de R$ 169.580 sugerido pelas montadoras. O giro de estoque médio das vendas dos veículos novos também aumentou: 38 dias (em setembro, a média era de 34 dias).

CENTRO-OESTE TEVE O MENOR DESCONTO

No recorte por regiões, o Norte apresentou o maior patamar de descontos, com média de 7,5%; seguido por São Paulo que, analisado individualmente, manteve um desconto médio de 7,4%.

Os demais estados da região Sudeste tiveram, juntos, uma média de 7,2%, enquanto as regiões Sul (6,8%), Nordeste (6,6%) e Centro-oeste (6,2%) apresentaram taxas de descontos abaixo da média geral.

Ainda de acordo com o PVZ, as pick-ups compactas continuam com o maior índice de desconto aplicado sobre os preços sugeridos pelas montadoras (11,2%), porém com uma queda em relação ao patamar registrado em setembro (11,9%).

BUSCAS: DE VOLTA À DÉCADA DE OITENTA

Um levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, revela os veículos dos anos 1980 que recebem o maior número de buscas atualmente na Bahia. O estudo leva em consideração as buscas e visitas entre janeiro e outubro deste ano para os modelos fabricados entre 1980 e 1989.

O ranking é encabeçado pela Ford F-1000, que é seguida por: Chevrolet Opala, Volkswagen Fusca, Chevrolet Monza, Chevrolet Chevette, Toyota Bandeirante, Chevrolet D20, Fiat 147, VW Gol e VW Passat.

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA POSITIVA

Dois modelos já avaliados pelo Latin NCAP foram novamente testados: Renault Kardian e Volkswagen Taos. Ambos receberam a nota máxima, inédita para o Kardian. Anteriormente, o SUV de entrada da Renault havia recebido quatro estrelas.

No entanto, o modelo recebeu o sistema de frenagem autônoma de emergência (item que é opcional) e uma nova avaliação foi solicitada pela Renault. As notas do Kardian foram de 83,41% para proteção de adultos, 82,92% para crianças e 72,96% na proteção a pedestres e usuários vulneráveis das vias. A média no quesito assistência à segurança foi de 83,78%.

No caso do Taos, o local de produção do modelo vendido na região mudou, antes era na Argentina e agora é no México. O Taos também foi reavaliado a pedido do fabricante. As médias foram de 90,69% para adultos, 89,80% para crianças, 67,67% em proteção a pedestres e 92,15% em assistências à segurança.

Crash Test Latin NCAP 1 de 2

HONDA AMPLIA GARANTIA NO PAÍS

Após lançar a nova geração do WR-V com seis anos de garantia total, a Honda ampliou a cobertura para todo seu portfólio de automóveis.