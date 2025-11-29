ALÔ ALÔ

Maior retrospectiva de Vik Muniz chega a Salvador em dezembro

Mostra chega à capital baiana reunindo mais de 200 obras distribuídas em 37 séries

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:00

Vik Muniz inaugura exposição no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia) Crédito: Marco Anelli

A maior retrospectiva já realizada do artista Vik Muniz desembarca em Salvador no dia 12 de dezembro, quando a mostra “A Olho Nu” passa a ocupar o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), na Graça. A exposição permanece em cartaz até 29 de março de 2026, com acesso gratuito. A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela BB Asset, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com curadoria de Daniel Rangel e produção da N+1 Arte e Cultura.

Depois de atrair mais de 70 mil visitantes no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, a mostra chega à capital baiana reunindo mais de 200 obras distribuídas em 37 séries, incluindo quatro inéditas. Entre os destaques, estão três peças nunca exibidas no Brasil — Oklahoma, Menino 2 e Neurônios 2 — apresentadas anteriormente apenas em Nova York, em 2022. O percurso expositivo se encerra com a série Dinheiro vivo (2023), criada em parceria com a Casa da Moeda do Brasil.

Segundo o curador Daniel Rangel, o recorte privilegia as origens tridimensionais da produção de Vik Muniz e revela o processo que o levou à fotografia. “Vik Muniz é um ilusionista, um mágico na construção de imagens que não existem, mas que se tornam reais. Esta é a primeira grande retrospectiva dedicada ao seu trabalho, pensada para dialogar com a cultura da região”, afirma.

Presença internacional

Isabelle Huppert Crédito: Divulgação

A atriz francesa Isabelle Huppert chega a Salvador no dia 5 de dezembro para participar de um bate-papo após a exibição de seu novo filme, “A Mulher Mais Rica do Mundo”, no Cine Glauber Rocha. A sessão acontecerá às 19h, na sala 1. A presença de Huppert integra a programação do Festival de Cinema Francês do Brasil 2025, realizado de 27 de novembro a 10 de dezembro. Em Salvador, 21 filmes serão exibidos em três espaços: Cine Glauber Rocha, Sala de Arte da Ufba e Sala de Arte do Paseo. Discreta sobre a vida pessoal, Huppert cresceu em um bairro parisiense de classe alta e foi incentivada pela mãe a começar a atuar aos 14 anos. O pai, fabricante de cofres, completava a dinâmica familiar que moldou a artista — que segue reservada e conhecida por manter foco absoluto no trabalho.

Novidade gastronômica

Alfredo’Ro Trattoria & Forneria Crédito: Lucas Assis

O Grupo Alfredo’Ro acaba de inaugurar sua primeira unidade do Alfredo’Ro Trattoria & Forneria no Salvador Shopping, marcando a expansão de uma das marcas mais premiadas da gastronomia baiana. Localizado no 3º piso, o novo espaço de cerca de 400 m² reúne, pela primeira vez, dois pilares do grupo: a tradicional cozinha italiana do Alfredo’Ro, eleito por vários anos o melhor restaurante italiano da Bahia, e a Forneria Alfredo’Ro, referência em pizzas napolitanas de longa fermentação. O projeto foi assinado pelo arquiteto Pedro Chezzi.

Filha ilustre

Camila Marinho Crédito: Elias Dantas

É difícil encontrar um soteropolitano que não reconheça o rosto de Camila Marinho — seja nos telejornais da TV Bahia, na apresentação de eventos ou em entradas ao vivo exibidas para todo o país. Em reconhecimento à trajetória da comunicadora mineira na capital baiana, a Câmara Municipal de Salvador concederá à jornalista o Título de Cidadã Soteropolitana. A homenagem foi proposta pelo vereador Rodrigo Amaral (PSDB). A entrega da honraria está marcada para as 19h do dia 10 de dezembro, em sessão solene no Plenário Cosme de Faria, no Centro de Salvador. Ao Alô Alô Bahia, ela celebrou o momento: “Um presente. Um título que chega justamente no ano em que comemoro 20 anos de Salvador, 20 anos de Bahia. Me tornar filha desta terra, de papel passado, é motivo de orgulho e uma grande responsabilidade”.

Proposta de homenagem

O vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) apresentou na Câmara Municipal de Salvador um requerimento solicitando que a Prefeitura avalie a instalação de uma estátua em bronze em homenagem ao cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff em um ponto turístico da cidade. O pedido foi protocolado junto a uma moção de pesar pela morte do artista, ocorrida na segunda-feira (24), aos 81 anos.

Temporada baiana

Eduardo Leite e Thalis Bolzan Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), escolheu Caraíva, distrito de Porto Seguro, no litoral da Bahia, para passar o feriado do Dia da Consciência Negra ao lado do marido. O companheiro do gestor estadual, Thalis Bolzan, publicou uma série de fotos no local. Leite e Bolzan assinaram união estável no final de 2023, em Trancoso. Eduardo Leite foi o primeiro governador brasileiro a se assumir homossexual. Durante a posse de seu segundo mandato, em janeiro de 2023, Leite destacou o apoio do companheiro: “A família é uma base, pra que a gente se sustente e tenha forças pra enfrentar o dia a dia. Sou muito feliz pela família que eu tenho e por ter o Thalis, que também compreende o quanto a vida pública nos demanda, e me estimula e dá forças pra seguir em frente”.

Modo de vida

Taiana Dantas Crédito: Elias Dantas