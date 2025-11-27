Acesse sua conta
Salão de Los Angeles revela novidades para o Brasil; veja os carros

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Sportage e Nissan Sentra estão entre o lançamentos que interessam ao país

  Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:00

Feito no México, o novo Volkswagen Tiguan vai estrear nos próximos meses no Brasil
Feito no México, o novo Volkswagen Tiguan vai estrear nos próximos meses no Brasil

Enquanto fabricantes tradicionais como Chrysler, General Motors e Ford são sediadas na região metropolitana de Detroit, Michigan, novas companhias como Tesla, Rivian e Lucid são baseadas na Califórnia. No chamado “estado de ouro”, estão também concentrados os estúdios de design da Nissan, Hyundai e Volkswagen.

Em Los Angeles, cidade mais populosa do estado, acontece anualmente o LA AutoShow, um dos mais relevantes salões de automóveis do mundo. Nele, são apresentados os lançamentos e as tendências que vão moldar a indústria nos próximos anos, inclusive modelos que chegarão ao Brasil nos próximos meses, como as atualizações do Hyundai Palisade, Kia Sportage, Nissan Sentra, Toyota RAV4 e Volkswagen Tiguan, e ainda novas versões de produtos que serão lançados em breve no país como a Cross Country do Volvo EX30.

Confirmado para chegar ao mercado brasileiro no segundo semestre do próximo ano, o Prelude foi o destaque da Honda. Em sua quarta geração, o coupé japonês é híbrido e, de acordo com o fabricante, foi inspirado nas linhas suaves e fluídas de um planador. Desta vez, o Prelude tem propulsão híbrida, com a promessa de unir desempenho com eficiência energética.

No estande da Nissan, novidades interessantes, como a terceira geração do elétrico Leaf, que passou de hatch para crossover, a nona geração do Sentra, sedã que manteve o motor, mas tem dez airbags, e o atualizado Rogue, SUV que concorre com o Corolla Cross e seria uma ótima opção para o portfólio brasileiro da marca.

A Toyota exibiu para o público a nova geração seu produto mais importante globamente, o RAV4. O SUV, que foi o automóvel mais vendido no mundo no ano passado, teve o desenho renovado e o interior segue linhas adotadas recentemente em modelos como Prius e Tacoma. A expectativa é que o veículo chegue ao Brasil no primeiro trimestre de 2026.

IDAS E VINDAS

No espaço da Chevrolet, chamam a atenção o conceito CX, que vai dar origem ao novo Corvette, e o Bolt, que saiu de linha em 2023 e retornará ao mercado no próximo ano, como linha 2027. O carro elétrico ficou mais barato, com maior autonomia e ainda promete uma recarga mais rápida. O Bolt foi o primeiro elétrico da marca no país, precedendo Equinox, Blazer, Spark e Captiva.

Se a Chevrolet trouxe de volta um elétrico, a Dodge fez o caminho inverso: a atual geração do Charger, que começou elétrica, agora também pode ser impulsionada por um V6 a gasolina. A versão Scat Pack utiliza um motor de 3 litros biturbo da família Huricane, que entrega 550 cv de potência e acelera de zero a 100 km/h em 3,3 segundos.

ORGULHO CALIFORNIANO

O mesmo urso que faz parte da bandeira da Califórnia está grafado nas rodas do Gravity Touring, um SUV luxuoso e tecnológico que leva até sete pessoas. O Gravity Touring, equipado com motor duplo e potência que chega a 560 cv, sempre com tração integral. 

A autonomia estimada pelo ciclo norte-americano chega aos 550 quilômetros, graças à bateria de 88 kWh e carregamento rápido que pode chegar a 220 kW, energia suficiente para recuperar até 320 km em aproximadamente 15 minutos, quando ligado a um supercarregador compatível.

Diferentemente dos modelos da Tesla, que possuem interior simples, os produtos da Lucid são requintados. O teto panorâmico do Gravity tem um desenho contínuo que se prolonga visualmente até o para-brisa, criando aquele efeito “cúpula de vidro” no interior, algo que lembra carros-conceito, não modelos de produção. A cabine aposta em materiais nobres, superfícies minimalistas e a enorme tela curva OLED de 34 polegadas, que reúne quadro de instrumentos e central multimídia.

ENCONTROS OCASIONAIS

Enquanto visitava o estande da Volkswagen, que exibiu uma Kombi de 1977 totalmente restaurada, que recebeu atenção por sobreviver ao incêndio de Palisades na Califórnia em janeiro, encontrei Thiago Carfi, gerente de design exterior do Centro de Design da Volkswagen na Califórnia.

Sucesso no retorno ao Brasil, o Golf GTI ganhou destaque em Los Angeles
Destaque em Los Angeles, o Golf GTI foi atualizado por um brasileiro Crédito: Antônio Meira Jr.

O brasileiro foi o responsável pelas atualizações de dois modelos que estavam em exibição no salão e que estrearam este ano no Brasil, o Golf GTI e o Jetta GLI. No sedã, Carfi explicou que o maior desafio era distanciar o máximo do original, ressaltando a esportividade. No hatch, as preocupações foram realçar a identidade da marca, o desempenho e a iconicidade do carro.

