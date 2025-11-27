Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’

Cantora deixou fãs em choque ao comentar vídeo de Luiza Possi sobre fé e injustiça; desabafo gerou forte repercussão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:13

Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage
Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage Crédito: Reprodução

Maria Gadú movimentou a internet nesta quarta-feira (26) ao comentar um vídeo publicado por Luiza Possi no Instagram. Em resposta à cantora, Gadú afirmou que as duas tiveram um relacionamento no passado, e classificou o envolvimento como “um erro”, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Luiza, de 41 anos, havia postado um desabafo sobre “tempos injustos” e destacou que tem encontrado força na religião e na leitura da Bíblia. A publicação surgiu após a determinação do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos por diversos crimes e preso preventivamente desde o último sábado (22).

Luiza Possi

Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi por Reprodução/Instagram @patrickpontes
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi por Reprodução/Instagram
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi seria a escolha da Band para substituir Ana Paula Padrão por Reprodução/Instagram
1 de 12
Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes por Reprodução/Instagram @patrickpontes

No vídeo, Luiza fala sobre fé, injustiça e a esperança de ver “uma nação reconstruída”. Nos comentários, Gadú deixou a mensagem que viralizou: “Pelo tempo que passamos juntas… o tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé.”

Leia mais

'Parece que sofreu lobotomia': Ex namorado de Luiza Possi publica mensagem após vídeo da cantora

Luiza Possi faz desabafo após prisão de Bolsonaro e causa revolta

Luiza Possi diz que era viciada em cerveja e parou de beber para salvar casamento

A esposa de Gadú, Ana Paula Popi, também se manifestou e reforçou o posicionamento da artista, criticando discursos preconceituosos e defendendo a existência plena da comunidade LGBTQIA+.

Luiza Possi é casada desde 2017 com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos. Já Maria Gadú vive com Ana Paula Popi desde 2021; juntas, são mães de Alice, de 2 anos.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Ator de Chocolate com Pimenta viraliza ao surgir musculoso e sem camisa aos 52 anos

Lembra dele? Ator de Chocolate com Pimenta viraliza ao surgir musculoso e sem camisa aos 52 anos

Imagem - Raul Seixas será celebrado na Noite da Aclamação 2026, evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana

Raul Seixas será celebrado na Noite da Aclamação 2026, evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana

Imagem - Restaurante famoso no Rio sofre princípio de incêndio uma semana após visita de Dua Lipa

Restaurante famoso no Rio sofre princípio de incêndio uma semana após visita de Dua Lipa

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Resumo de Três Graças: Joélly passa mal em ônibus e é levada ao hospital por Gilmar nesta quinta (27 de novembro)

Resumo de Três Graças: Joélly passa mal em ônibus e é levada ao hospital por Gilmar nesta quinta (27 de novembro)
Imagem - Kayky Brito sofre novo acidente e leva pontos na cabeça dois anos após atropelamento

Kayky Brito sofre novo acidente e leva pontos na cabeça dois anos após atropelamento

MAIS LIDAS

Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT
01

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Imagem - Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS
02

Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS

Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira
03

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
04

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias