POLÊMICA

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’

Cantora deixou fãs em choque ao comentar vídeo de Luiza Possi sobre fé e injustiça; desabafo gerou forte repercussão nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:13

Maria Gadú expõe antigo namoro com Luiza Possi e web reage Crédito: Reprodução

Maria Gadú movimentou a internet nesta quarta-feira (26) ao comentar um vídeo publicado por Luiza Possi no Instagram. Em resposta à cantora, Gadú afirmou que as duas tiveram um relacionamento no passado, e classificou o envolvimento como “um erro”, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Luiza, de 41 anos, havia postado um desabafo sobre “tempos injustos” e destacou que tem encontrado força na religião e na leitura da Bíblia. A publicação surgiu após a determinação do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos por diversos crimes e preso preventivamente desde o último sábado (22).

No vídeo, Luiza fala sobre fé, injustiça e a esperança de ver “uma nação reconstruída”. Nos comentários, Gadú deixou a mensagem que viralizou: “Pelo tempo que passamos juntas… o tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé.”

A esposa de Gadú, Ana Paula Popi, também se manifestou e reforçou o posicionamento da artista, criticando discursos preconceituosos e defendendo a existência plena da comunidade LGBTQIA+.