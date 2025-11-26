NOVO VISUAL

Lembra dele? Ator de Chocolate com Pimenta viraliza ao surgir musculoso e sem camisa aos 52 anos

Renato Chocair volta aos holofotes após fãs resgatarem fotos do ator nas redes sociais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:09

Renato Chocair, o Eugênio, viraliza ao surgir musculoso aos 52 anos Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Renato Chocair, conhecido por interpretar o mestre chocolateiro Eugênio em Chocolate com Pimenta, voltou a movimentar as redes sociais após ter imagens recentes resgatadas por fãs. Aos 52 anos, o artista surpreendeu o público ao aparecer musculoso em cliques feitos após um treino, reacendendo a curiosidade do público que acompanhou o folhetim de 2003.

A novela de Walcyr Carrasco, ambientada em uma fábrica de chocolates e marcada por personagens charmosos e icônicos, teve várias reprises e continua revelando figuras queridas da teledramaturgia. Entre elas, Chocair, cujo personagem disputava o coração de Márcia, vivida por Drica Moraes, e participava ativamente do núcleo central da trama.

A reaproximação dos fãs ocorreu no X (antigo Twitter), onde as fotos do ator ganharam grande repercussão. Segundo os seguidores, o físico definido de Renato é resultado de uma rotina intensa de exercícios e alimentação disciplinada.