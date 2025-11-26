Como será o show gratuito de Carlinhos Brown no Farol da Barra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:02
O Farol da Barra vai receber um espetáculo especial de Carlinhos Brown no próximo 8 de dezembro, às 17h, em um show gratuito que marca as comemorações pelos 50 anos do Shopping da Bahia. O evento pretende transformar o cartão-postal em um grande palco aberto para celebrar a trajetória do centro de compras e sua relação histórica com Salvador.
Com a direção musical assinada por Brown e direção artística de Paulo Borges, a apresentação reunirá nomes da música baiana em uma experiência criada exclusivamente para a data. O show vai revisitar momentos importantes das últimas cinco décadas, destacando a influência cultural que o shopping exerceu na capital desde sua inauguração como o primeiro do Norte-Nordeste.
Carlinhos Brown
A escolha do dia também reforça o caráter simbólico da festa. O evento acontece no dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, sincretizada com Oxum, fortalecendo o elo com tradições religiosas e afetivas que marcam a identidade soteropolitana.
Organizado pela Salvador Produções, e com apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia, o espetáculo integra o calendário oficial dos 50 anos do Shopping da Bahia e promete atrair um grande público ao Farol da Barra.