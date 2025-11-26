3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:25
Ainda em 2025, muita coisa pode mudar nos coraçõezinhos de acordo com a Astrologia. O final de ano promete mexer com a vida amorosa de alguns, trazendo reencontros inesperados que podem se transformar em reconexões. O motivo astrológico são os trânsitos intensos de Vênus e Mercúrio que reacendem histórias marcantes, fazendo alguns signos terem a chance de rever um antigo amor.
De acordo com os astrólogos, o momento poderá ser para recomeçar a história, entender o que não foi dito ou, mesmo botar um ponto final de forma madura. O amor pode ser retomado, ou então a paz de espírito de cada um ao seguirem os seus caminhos separados.
Os signos no amor
Veja os signos que vão reencontrar um amor do passado ainda em 2025 segundo os astrólogos do site João Bidu:
Câncer
Em primeiro lugar, o signo mais nostálgico do zodíaco vai sentir o passado bater à porta. Ainda em 2025, Vênus ativa memórias afetivas e traz reencontros carregados de emoção. Alguém que fez parte da sua história pode reaparecer para curar feridas antigas ou retomar uma conexão que nunca esfriou de verdade. Portanto, a dica é: deixe o coração falar, mas mantenha os pés no chão.
Virgem
Com Mercúrio em destaque, Virgem recebe a chance de conversar sobre algo que ficou mal resolvido. Um ex-amor pode surgir com pedidos de desculpas, revelações ou com vontade de tentar de novo. Além disso, o reencontro será mais racional do que emocional, e isso é ótimo, pois ajuda a criar uma nova dinâmica, muito mais madura.
Peixes
O destino pode surpreender Peixes ainda em 2025 com reencontros cheios de magia. Uma conexão espiritual forte pode renascer, seja por coincidência, sonhos ou encontros inesperados. Contudo, o coração pisciano pode sentir que dessa vez é diferente. Mas antes de mergulhar, vale observar se o outro também está disposto a evoluir junto.