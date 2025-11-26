Acesse sua conta
3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

Os astros preveem que alguns darão de cara com uma paixão antiga, que pode reacender

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:25

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Ainda em 2025, muita coisa pode mudar nos coraçõezinhos de acordo com a Astrologia. O final de ano promete mexer com a vida amorosa de alguns, trazendo reencontros inesperados que podem se transformar em reconexões. O motivo astrológico são os trânsitos intensos de Vênus e Mercúrio que reacendem histórias marcantes, fazendo alguns signos terem a chance de rever um antigo amor.

De acordo com os astrólogos, o momento poderá ser para recomeçar a história, entender o que não foi dito ou, mesmo botar um ponto final de forma madura. O amor pode ser retomado, ou então a paz de espírito de cada um ao seguirem os seus caminhos separados. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Veja os signos que vão reencontrar um amor do passado ainda em 2025 segundo os astrólogos do site João Bidu:

Câncer

Em primeiro lugar, o signo mais nostálgico do zodíaco vai sentir o passado bater à porta. Ainda em 2025, Vênus ativa memórias afetivas e traz reencontros carregados de emoção. Alguém que fez parte da sua história pode reaparecer para curar feridas antigas ou retomar uma conexão que nunca esfriou de verdade. Portanto, a dica é: deixe o coração falar, mas mantenha os pés no chão.

Virgem

Com Mercúrio em destaque, Virgem recebe a chance de conversar sobre algo que ficou mal resolvido. Um ex-amor pode surgir com pedidos de desculpas, revelações ou com vontade de tentar de novo. Além disso, o reencontro será mais racional do que emocional, e isso é ótimo, pois ajuda a criar uma nova dinâmica, muito mais madura.

Peixes

O destino pode surpreender Peixes ainda em 2025 com reencontros cheios de magia. Uma conexão espiritual forte pode renascer, seja por coincidência, sonhos ou encontros inesperados. Contudo, o coração pisciano pode sentir que dessa vez é diferente. Mas antes de mergulhar, vale observar se o outro também está disposto a evoluir junto.

Amor Signos Astrologia Relacionamentos

