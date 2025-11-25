VEM AÍ!

3 signos vão receber uma proposta de trabalho e dinheiro esta semana

A conjunção dos astros indicam que estes estão com sorte e terão um virada

Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 22:48

Signos e trabalho Crédito: FreePik

Esta nova semana chegou com novas energias planetárias que movimentam a vida dos signos do zodíaco e para alguns, essa movimentação vai render bons frutos. De acordo com astrólogos, com Vênus ingressando em Gêmeos, a comunicação e o surgimento de contatos importantes serão estimulados, já o posicionamento de Júpiter em Touro ampliará as oportunidades financeiras .

Com isso, surpresas inesperadas virão à tona envolvendo trabalho e dinheiro, que poderão ser aproveitadas por 3 signos que serão os sortudos da semana. O momento será de convites para novos projetos, reconhecimento profissional e o melhor: dinheiro digno pelos serviços.

Veja quais signos do zodíaco estão com mais sorte e receberão oportunidades nesta semana de acordo com astrólogos:

Gêmeos

Favorecido pela passagem de Vênus, amplia oportunidades na comunicação, encontros e recompensas materiais inesperadas.

Touro

Com Júpiter em seu signo, abre portas para boas propostas, resolução de pendências e progresso financeiro.

Leão