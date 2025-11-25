Acesse sua conta
Depois de tanto esforço, 3 signos começam a ver a vida finalmente melhorar a partir de hoje (25 de novembro)

A confusão perde força, e esses signos finalmente enxergam o caminho com nitidez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta terça-feira, dia 25 de novembro, três signos entram em um período de clareza e reorganização interna. A energia do momento favorece decisões mais conscientes e uma visão mais ampla da própria vida. Aquilo que parecia confuso começa a se alinhar, e a sensação de propósito retorna com força. É o início de uma fase mais calma, leve e decidida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

Você finalmente enxerga algo que estava tentando entender há semanas. A partir de 25 de novembro, aquela sensação de “estou quase chegando lá” se transforma em compreensão real. Sua mente se organiza, suas emoções se estabilizam e você consegue ver o caminho com nitidez. Com isso, tudo começa a fluir de novo no seu ritmo - que, aliás, nunca falha.

Dica cósmica: confiança é a ponte entre o agora e o que você deseja.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Câncer:

A exaustão emocional que te acompanhava começa a se dissolver. Você sente o peso sair dos ombros e recupera o foco. O que antes gerava dúvidas agora se torna claro. Você decide o que precisa ser deixado para trás e segue adiante com leveza, como quem finalmente respira fundo depois de dias de turbulência.

Dica cósmica: você não precisa revisitar o que já encontrou solução.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Capricórnio:

Seu desejo de ordem às vezes te prende mais do que te ajuda, mas isso muda agora. Após 25 de novembro, você percebe que flexibilizar também é força. Um novo ponto de vista abre portas, reorganiza seus planos e faz tudo voltar a se encaixar. A rigidez cede espaço para lucidez, e você volta a se sentir no controle do próprio caminho.

Dica cósmica: abrir mão de uma expectativa libera espaço para algo melhor entrar.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Signo Câncer Touro Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

