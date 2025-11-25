ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Veja como cada signo pode aproveitar melhor as energias desta terça-feira

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia destaca convites, ideias novas e decisões que podem influenciar seus próximos passos. É um bom momento para ajustar rotinas, observar detalhes e acolher oportunidades sutis que surgem de repente. Confira como cada signo pode aproveitar melhor o momento, com a cor e do número da sorte que reforçam seu caminho hoje, 25 de novembro. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje, decisões financeiras pedem mais análise do que impulso. No trabalho, uma orientação confiável melhora resultados. Em casa, conversas leves evitam tensões e ajudam a alinhar planos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Touro: O corpo responde bem a práticas que fortalecem equilíbrio. No dinheiro, planos de longo prazo seguem firmes. Relações familiares ganham leveza com reencontros.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Gêmeos: A carreira avança com naturalidade quando você confia no processo. Evite sobrecarregar a mente. Em casa, pequenas divergências passam rápido.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Câncer: Conversas familiares trazem clareza e novos olhares. Estudos pedem pausa e retomada organizada. No trabalho, foco faz toda a diferença.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 17

Leão: Reconhecimentos podem demorar mais do que você imagina. Atenção aos registros de documentos. No financeiro, controle de limites evita estresse.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Virgem: Estratégias bem planejadas fortalecem sua estabilidade. No trabalho, cooperação gera resultados sólidos. Em casa, projetos ensinam resistência e foco.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 18

Libra: Vitalidade cresce com escolhas leves e nutritivas. Gestos de carinho fortalecem laços familiares. Na carreira, alinhamento traz progresso.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Escorpião: Objetivos financeiros ganham forma com organização. Relações familiares melhoram com responsabilidade compartilhada. No trabalho, reflita antes de decidir.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: Atividades em grupo fortalecem vínculos. Sua saúde responde bem a práticas noturnas relaxantes. No profissional, você se destaca ao aprimorar habilidades.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Capricórnio: Estudos rendem e motivam. Cuide do corpo para evitar desgaste. No trabalho, relações fortes ajudam a abrir caminhos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Aquário: Reconhecimentos reforçam sua confiança. O dinheiro se mantém estável. Em casa, tradições revelam novas percepções.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 5

Peixes: Laços familiares se fortalecem em pequenas atividades. No trabalho, reconhecimento reafirma seu esforço. Sua saúde se beneficia de escolhas simples e conscientes.

Cor da sorte: Bege