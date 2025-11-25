Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Veja como cada signo pode aproveitar melhor as energias desta terça-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia destaca convites, ideias novas e decisões que podem influenciar seus próximos passos. É um bom momento para ajustar rotinas, observar detalhes e acolher oportunidades sutis que surgem de repente. Confira como cada signo pode aproveitar melhor o momento, com a cor e do número da sorte que reforçam seu caminho hoje, 25 de novembro. A previsão é do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)

Imagem - Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Áries: Hoje, decisões financeiras pedem mais análise do que impulso. No trabalho, uma orientação confiável melhora resultados. Em casa, conversas leves evitam tensões e ajudam a alinhar planos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Touro: O corpo responde bem a práticas que fortalecem equilíbrio. No dinheiro, planos de longo prazo seguem firmes. Relações familiares ganham leveza com reencontros.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Gêmeos: A carreira avança com naturalidade quando você confia no processo. Evite sobrecarregar a mente. Em casa, pequenas divergências passam rápido.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Câncer: Conversas familiares trazem clareza e novos olhares. Estudos pedem pausa e retomada organizada. No trabalho, foco faz toda a diferença.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 17

Leão: Reconhecimentos podem demorar mais do que você imagina. Atenção aos registros de documentos. No financeiro, controle de limites evita estresse.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Virgem: Estratégias bem planejadas fortalecem sua estabilidade. No trabalho, cooperação gera resultados sólidos. Em casa, projetos ensinam resistência e foco.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 18

Libra: Vitalidade cresce com escolhas leves e nutritivas. Gestos de carinho fortalecem laços familiares. Na carreira, alinhamento traz progresso.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Escorpião: Objetivos financeiros ganham forma com organização. Relações familiares melhoram com responsabilidade compartilhada. No trabalho, reflita antes de decidir.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: Atividades em grupo fortalecem vínculos. Sua saúde responde bem a práticas noturnas relaxantes. No profissional, você se destaca ao aprimorar habilidades.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Capricórnio: Estudos rendem e motivam. Cuide do corpo para evitar desgaste. No trabalho, relações fortes ajudam a abrir caminhos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Aquário: Reconhecimentos reforçam sua confiança. O dinheiro se mantém estável. Em casa, tradições revelam novas percepções.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 5

Peixes: Laços familiares se fortalecem em pequenas atividades. No trabalho, reconhecimento reafirma seu esforço. Sua saúde se beneficia de escolhas simples e conscientes.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 22

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ivete Sangalo entrega spoilers e confirma convidados especiais no 'Ivete Clareou' em Salvador

Ivete Sangalo entrega spoilers e confirma convidados especiais no 'Ivete Clareou' em Salvador
Imagem - Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
04

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores