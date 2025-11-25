Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:00
O dia destaca convites, ideias novas e decisões que podem influenciar seus próximos passos. É um bom momento para ajustar rotinas, observar detalhes e acolher oportunidades sutis que surgem de repente. Confira como cada signo pode aproveitar melhor o momento, com a cor e do número da sorte que reforçam seu caminho hoje, 25 de novembro. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje, decisões financeiras pedem mais análise do que impulso. No trabalho, uma orientação confiável melhora resultados. Em casa, conversas leves evitam tensões e ajudam a alinhar planos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Touro: O corpo responde bem a práticas que fortalecem equilíbrio. No dinheiro, planos de longo prazo seguem firmes. Relações familiares ganham leveza com reencontros.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 1
Gêmeos: A carreira avança com naturalidade quando você confia no processo. Evite sobrecarregar a mente. Em casa, pequenas divergências passam rápido.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 4
Câncer: Conversas familiares trazem clareza e novos olhares. Estudos pedem pausa e retomada organizada. No trabalho, foco faz toda a diferença.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 17
Leão: Reconhecimentos podem demorar mais do que você imagina. Atenção aos registros de documentos. No financeiro, controle de limites evita estresse.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 2
Virgem: Estratégias bem planejadas fortalecem sua estabilidade. No trabalho, cooperação gera resultados sólidos. Em casa, projetos ensinam resistência e foco.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 18
Libra: Vitalidade cresce com escolhas leves e nutritivas. Gestos de carinho fortalecem laços familiares. Na carreira, alinhamento traz progresso.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Escorpião: Objetivos financeiros ganham forma com organização. Relações familiares melhoram com responsabilidade compartilhada. No trabalho, reflita antes de decidir.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 7
Sagitário: Atividades em grupo fortalecem vínculos. Sua saúde responde bem a práticas noturnas relaxantes. No profissional, você se destaca ao aprimorar habilidades.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 6
Capricórnio: Estudos rendem e motivam. Cuide do corpo para evitar desgaste. No trabalho, relações fortes ajudam a abrir caminhos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8
Aquário: Reconhecimentos reforçam sua confiança. O dinheiro se mantém estável. Em casa, tradições revelam novas percepções.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 5
Peixes: Laços familiares se fortalecem em pequenas atividades. No trabalho, reconhecimento reafirma seu esforço. Sua saúde se beneficia de escolhas simples e conscientes.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 22