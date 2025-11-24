Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

ais confiança, mais direção e mais coragem: saiba como a energia da semana atinge cada signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A semana que começa nesta segunda-feira, 24 de novembro, traz uma virada importante: mais foco, mais clareza e uma sensação de retomada. Cada signo vai perceber esse movimento de maneira diferente, seja ao reencontrar motivação, resolver pendências ou abrir espaço para novas oportunidades. É um momento de afirmar caminhos, ajustar rotas e agir com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

Imagem - O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)

Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)

Áries: Hoje marca o início de uma fase em que você alimenta metas com mais calma e constância. A energia da semana favorece o aprendizado, o silêncio produtivo e a coragem para retomar o que estava parado.

Dica cósmica: cuide do seu ritmo; não é preciso acelerar para progredir.

Touro: Hoje você começa a revisar crenças e certezas, mas de um jeito construtivo. Conversas profundas podem abrir caminhos e fortalecer sua confiança.

Dica cósmica: permita que novas perspectivas cheguem sem resistência.

Gêmeos: A semana revela o quanto você cresceu e como está pronto para assumir mais espaço. Reconhecimento e maturidade andam juntos hoje.

Dica cósmica: aceite elogios sem diminuir suas conquistas.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Hoje traz movimento e responsabilidade, mas também a chance de equilibrar tudo com mais cuidado. Você se organiza, se protege e se fortalece.

Dica cósmica: respeite seus limites antes de dizer mais um “sim”.

Leão: A energia de hoje amplifica sua confiança, seus laços e sua vontade de viver algo novo. É um ótimo momento para brilhar com propósito.

Dica cósmica: agir devagar não reduz seu brilho, só o deixa mais consciente.

Virgem: Hoje você enxerga com mais clareza onde precisa ajustar relações, rotinas e expectativas. O clima da semana favorece conversas honestas e decisões firmes.

Dica cósmica: fale com gentileza, mas sem voltar atrás no que decidiu.

Libra: A energia de hoje reacende seu charme e sua vontade de participar mais do mundo. Socialização, ideias e oportunidades surgem com naturalidade.

Dica cósmica: escolha ambientes que nutram sua leveza, não que drenem seu brilho.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Escorpião: A semana começa trazendo estabilidade interna e foco. Você se reorganiza, resolve o que ficou pendente e encontra novas soluções.

Dica cósmica: entregue-se ao que é prático, isso vai aliviar sua mente.

Sagitário: Hoje inicia uma fase de força e crescimento pessoal. Você recupera seu brilho, sua voz e sua coragem para ir além.

Dica cósmica: planeje antes de agir; sua energia está alta, mas precisa de direção.

Capricórnio: Hoje favorece novas ideias e maior flexibilidade, algo raro, mas muito bem-vindo. Projetos ganham forma, e sua criatividade desperta.

Dica cósmica: explore o novo sem medo de sair do padrão.

Aquário: O dia pede atenção ao corpo e ao descanso, mas logo você retoma o ritmo com mais presença. A semana abre portas sociais e reacende conexões.

Dica cósmica: distribua sua energia com inteligência, não por impulso.

Peixes: Hoje marca o fechamento de um ciclo importante. Você libera o que pesava e inicia um movimento mais leve e promissor.

Dica cósmica: escolha quem soma e siga em frente sem olhar para trás.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)
Imagem - Sessão da Tarde exibe história emocionante de jovem que enfrentou a pobreza e ganhou o mundo jogando xadrez nesta segunda-feira (24 de novembro)

Sessão da Tarde exibe história emocionante de jovem que enfrentou a pobreza e ganhou o mundo jogando xadrez nesta segunda-feira (24 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
01

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
02

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor