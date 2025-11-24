ASTROLOGIA

Uma virada poderosa começa: veja como cada signo será impactado nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

ais confiança, mais direção e mais coragem: saiba como a energia da semana atinge cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:30

A semana que começa nesta segunda-feira, 24 de novembro, traz uma virada importante: mais foco, mais clareza e uma sensação de retomada. Cada signo vai perceber esse movimento de maneira diferente, seja ao reencontrar motivação, resolver pendências ou abrir espaço para novas oportunidades. É um momento de afirmar caminhos, ajustar rotas e agir com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje marca o início de uma fase em que você alimenta metas com mais calma e constância. A energia da semana favorece o aprendizado, o silêncio produtivo e a coragem para retomar o que estava parado.

Dica cósmica: cuide do seu ritmo; não é preciso acelerar para progredir.

Touro: Hoje você começa a revisar crenças e certezas, mas de um jeito construtivo. Conversas profundas podem abrir caminhos e fortalecer sua confiança.

Dica cósmica: permita que novas perspectivas cheguem sem resistência.

Gêmeos: A semana revela o quanto você cresceu e como está pronto para assumir mais espaço. Reconhecimento e maturidade andam juntos hoje.

Dica cósmica: aceite elogios sem diminuir suas conquistas.

Câncer: Hoje traz movimento e responsabilidade, mas também a chance de equilibrar tudo com mais cuidado. Você se organiza, se protege e se fortalece.

Dica cósmica: respeite seus limites antes de dizer mais um “sim”.

Leão: A energia de hoje amplifica sua confiança, seus laços e sua vontade de viver algo novo. É um ótimo momento para brilhar com propósito.

Dica cósmica: agir devagar não reduz seu brilho, só o deixa mais consciente.

Virgem: Hoje você enxerga com mais clareza onde precisa ajustar relações, rotinas e expectativas. O clima da semana favorece conversas honestas e decisões firmes.

Dica cósmica: fale com gentileza, mas sem voltar atrás no que decidiu.

Libra: A energia de hoje reacende seu charme e sua vontade de participar mais do mundo. Socialização, ideias e oportunidades surgem com naturalidade.

Dica cósmica: escolha ambientes que nutram sua leveza, não que drenem seu brilho.

Escorpião: A semana começa trazendo estabilidade interna e foco. Você se reorganiza, resolve o que ficou pendente e encontra novas soluções.

Dica cósmica: entregue-se ao que é prático, isso vai aliviar sua mente.

Sagitário: Hoje inicia uma fase de força e crescimento pessoal. Você recupera seu brilho, sua voz e sua coragem para ir além.

Dica cósmica: planeje antes de agir; sua energia está alta, mas precisa de direção.

Capricórnio: Hoje favorece novas ideias e maior flexibilidade, algo raro, mas muito bem-vindo. Projetos ganham forma, e sua criatividade desperta.

Dica cósmica: explore o novo sem medo de sair do padrão.

Aquário: O dia pede atenção ao corpo e ao descanso, mas logo você retoma o ritmo com mais presença. A semana abre portas sociais e reacende conexões.

Dica cósmica: distribua sua energia com inteligência, não por impulso.

Peixes: Hoje marca o fechamento de um ciclo importante. Você libera o que pesava e inicia um movimento mais leve e promissor.