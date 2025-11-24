ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

O dia favorece avanços práticos, ajustes e soluções que evitam contratempos

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta segunda-feira, 24 de novembro, favorece atenção redobrada, organização e escolhas conscientes. Situações práticas podem exigir mais foco, mas quem agir com calma e estratégia evita dificuldades e transforma pequenos desafios em progresso real. Nas relações, o clima pede presença e reciprocidade. Na vida material, clareza é tudo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é dia de ver seu esforço render reconhecimento e de perceber apoio discreto vindo de casa. Questões envolvendo imóveis pedem análise cuidadosa, principalmente em negociações antecipadas. A estabilidade financeira se mantém se você evitar impulsos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Dica cósmica: Pequenos gestos disciplinados desbloqueiam grandes avanços.

Touro: Hoje é dia de planejar melhor as finanças e otimizar sua rotina profissional com nova aprendizagem. O clima familiar se fortalece em gestos simples. Sua saúde avança devagar, mas de forma estável.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Dica cósmica: Ajustes práticos valem mais do que mudanças drásticas.

Gêmeos: Hoje é dia de lidar com emoções com leveza e seguir prioridades claras no trabalho e nos estudos. O ambiente familiar ajuda a aliviar tensões e a manter o bom humor.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 18

Dica cósmica: Paciência inteligente multiplica suas conquistas.

Câncer: Hoje é dia de manter sua rotina financeira organizada e aproveitar momentos especiais com a família. Na carreira, alguns atrasos podem acontecer, mas sua flexibilidade garante resultados.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 22

Dica cósmica: Não subestime o poder do passo lento, porém constante.

Leão: Hoje é dia de praticar autocuidado e revisar decisões que envolvam gastos inesperados. A saudade diminui quando você se conecta com as pessoas certas.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Dica cósmica: Um detalhe ajustado a tempo evita grandes problemas.

Virgem: Hoje é dia de enfrentar desafios acadêmicos com foco e de manter sua estabilidade financeira com pequenas melhorias. A saúde pede atenção, mas nada fora do comum.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Dica cósmica: Confie mais na sua organização, ela é sua maior aliada.

Libra: Hoje é dia de resolver assuntos de documentação, principalmente envolvendo imóveis. A convivência familiar traz leveza, e os estudos fluem com mais entusiasmo.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 5

Dica cósmica: Detalhes ignorados hoje viram obstáculos amanhã; revise tudo.

Escorpião: Hoje é dia de fortalecer corpo e mente com hábitos simples. O trabalho se destaca pela boa receptividade e as finanças avançam de forma sólida.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 11

Dica cósmica: A vibração está a seu favor, use isso com sabedoria.

Sagitário: Hoje é dia de equilibrar a vida financeira e se adaptar a mudanças que exigem mais esforço emocional. Negócios envolvendo imóveis pedem verificação cuidadosa.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Dica cósmica: Confie nos sinais que mostram onde agir com mais cautela.

Capricórnio: Hoje é dia de usar sua habilidade de negociação para abrir portas no trabalho. No setor familiar, o clima melhora com momentos leves. Atenção a histórico e detalhes em qualquer transação material.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 2

Dica cósmica: Estruture antes de avançar, isso garante resultados duradouros.

Aquário: Hoje é dia de se proteger de ruídos familiares e manter o foco no que realmente importa. No trabalho, sua estratégia rende mais clareza e melhor desempenho.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 11

Dica cósmica: Uma boa análise vale mais do que dez passos sem direção.

Peixes: Hoje é dia de aproveitar sua boa energia e seguir firme em novos ciclos profissionais. O clima em casa ajuda a manter sua confiança elevada.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3