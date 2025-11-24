Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

É tempo de resolver o que estava travado e sentir a vida afetiva ganhar leveza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 24 e 30 de novembro, a energia do amor se torna mais leve, aberta e favorável a conversas sinceras. Relações ganham espaço para crescer, solteiros recebem sinais claros sobre quem vale a pena e situações confusas finalmente se resolvem. É uma semana de movimentos reais, e você vai sentir isso.

Leia mais

Imagem - Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)

Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)

Imagem - O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Áries: A semana começa com uma sensação de alívio no amor. Você entende melhor suas próprias necessidades e isso melhora tudo. Conversas importantes fluem com mais facilidade e um clima de cumplicidade cresce.

Dica cósmica: valorize o primeiro impulso; ele te guia na direção certa.

Touro: Você se sente dividido entre querer segurança e querer novidades, mas a semana traz clareza sobre o que realmente faz sentido para você no amor. Aprofundamentos acontecem de forma natural.

Dica cósmica: deixe que ações falem mais do que palavras.

Gêmeos: Mal-entendidos começam a se desfazer e você finalmente sente que está no mesmo ritmo da pessoa que gosta. A semana favorece encontros leves e conversas que aproximam.

Dica cósmica: diga exatamente o que sente, vai funcionar.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer: Uma conversa importante no começo da semana coloca tudo no lugar. Você entende melhor o coração do outro e o seu próprio. A energia abre espaço para estabilidade e afetos mais tranquilos.

Dica cósmica: acolher também é uma forma de avançar.

Leão: O desejo de estabilidade cresce, mas você também quer respirar. A semana equilibra isso, trazendo um momento especial que fortalece a relação. Algo significativo pode acontecer.

Dica cósmica: não tente controlar tudo; deixe fluir.

Virgem: Um diálogo importante finalmente rende frutos e você percebe que está conseguindo expressar suas emoções com mais segurança. O fim da semana traz encontros doces e cheios de sintonia.

Dica cósmica: permita-se receber sem tanta análise.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Libra: Você se reconecta com desejos antigos e entende melhor o que está procurando no amor. A comunicação melhora e aproxima. O fim da semana favorece troca, risadas e intimidade.

Dica cósmica: honestidade suaviza qualquer tensão.

Escorpião: Uma conversa decisiva muda o rumo da semana para melhor. Você se sente mais firme, mais seguro e mais consciente do que quer. O domingo traz um momento especial.

Dica cósmica: abra espaço para demonstrações espontâneas.

Sagitário: A clareza que faltava chega e te ajuda a enxergar o futuro amoroso com mais entusiasmo. Essa é uma das melhores semanas do ano para conhecer alguém ou fortalecer um vínculo.

Dica cósmica: diga “sim” para o novo.

Capricórnio: Alguém do passado pode reaparecer e, dessa vez, com outro contexto. A semana também favorece estabilidade para quem já tem um relacionamento.

Dica cósmica: observe antes de decidir.

Aquário: Você sente mais firmeza emocional e isso reflete diretamente nos seus vínculos. Solteiros podem conhecer alguém inesperado; comprometidos ganham mais sintonia.

Dica cósmica: permita-se surpreender.

Peixes: Você entende melhor seus sentimentos e desejos, e isso transforma a semana no amor. Solteiros podem encontrar alguém que desperta esperança; relacionamentos fluem com leveza.

Dica cósmica: escute sua intuição, ela está afiada.

Tags:

Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica

Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica
Imagem - Tarot desta segunda (24 de novembro) aponta limpeza emocional e oportunidades inesperadas para vários signos

Tarot desta segunda (24 de novembro) aponta limpeza emocional e oportunidades inesperadas para vários signos

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro
01

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
02

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)
04

Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)