ASTROLOGIA

O universo abre caminhos no amor para os 12 signos nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

É tempo de resolver o que estava travado e sentir a vida afetiva ganhar leveza

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 24 e 30 de novembro, a energia do amor se torna mais leve, aberta e favorável a conversas sinceras. Relações ganham espaço para crescer, solteiros recebem sinais claros sobre quem vale a pena e situações confusas finalmente se resolvem. É uma semana de movimentos reais, e você vai sentir isso.

Áries: A semana começa com uma sensação de alívio no amor. Você entende melhor suas próprias necessidades e isso melhora tudo. Conversas importantes fluem com mais facilidade e um clima de cumplicidade cresce.

Dica cósmica: valorize o primeiro impulso; ele te guia na direção certa.

Touro: Você se sente dividido entre querer segurança e querer novidades, mas a semana traz clareza sobre o que realmente faz sentido para você no amor. Aprofundamentos acontecem de forma natural.

Dica cósmica: deixe que ações falem mais do que palavras.

Gêmeos: Mal-entendidos começam a se desfazer e você finalmente sente que está no mesmo ritmo da pessoa que gosta. A semana favorece encontros leves e conversas que aproximam.

Dica cósmica: diga exatamente o que sente, vai funcionar.

Veja as características dos signos 1 de 7

Câncer: Uma conversa importante no começo da semana coloca tudo no lugar. Você entende melhor o coração do outro e o seu próprio. A energia abre espaço para estabilidade e afetos mais tranquilos.

Dica cósmica: acolher também é uma forma de avançar.

Leão: O desejo de estabilidade cresce, mas você também quer respirar. A semana equilibra isso, trazendo um momento especial que fortalece a relação. Algo significativo pode acontecer.

Dica cósmica: não tente controlar tudo; deixe fluir.

Virgem: Um diálogo importante finalmente rende frutos e você percebe que está conseguindo expressar suas emoções com mais segurança. O fim da semana traz encontros doces e cheios de sintonia.

Dica cósmica: permita-se receber sem tanta análise.

Veja como é cada signo 1 de 4

Libra: Você se reconecta com desejos antigos e entende melhor o que está procurando no amor. A comunicação melhora e aproxima. O fim da semana favorece troca, risadas e intimidade.

Dica cósmica: honestidade suaviza qualquer tensão.

Escorpião: Uma conversa decisiva muda o rumo da semana para melhor. Você se sente mais firme, mais seguro e mais consciente do que quer. O domingo traz um momento especial.

Dica cósmica: abra espaço para demonstrações espontâneas.

Sagitário: A clareza que faltava chega e te ajuda a enxergar o futuro amoroso com mais entusiasmo. Essa é uma das melhores semanas do ano para conhecer alguém ou fortalecer um vínculo.

Dica cósmica: diga “sim” para o novo.

Capricórnio: Alguém do passado pode reaparecer e, dessa vez, com outro contexto. A semana também favorece estabilidade para quem já tem um relacionamento.

Dica cósmica: observe antes de decidir.

Aquário: Você sente mais firmeza emocional e isso reflete diretamente nos seus vínculos. Solteiros podem conhecer alguém inesperado; comprometidos ganham mais sintonia.

Dica cósmica: permita-se surpreender.

Peixes: Você entende melhor seus sentimentos e desejos, e isso transforma a semana no amor. Solteiros podem encontrar alguém que desperta esperança; relacionamentos fluem com leveza.