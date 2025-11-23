Acesse sua conta
O universo decidiu: veja qual será seu dia da sorte nesta semana (24 a 30 de novembro)

Momentos de clareza, avanço e oportunidades marcam a semana para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 24 a 30 de novembro traz um movimento forte de alinhamento e virada energética. Cada signo vive um dia específico em que tudo flui melhor, aquele momento em que as peças se encaixam, surgem confirmações e a vida avança com mais leveza. É uma semana de retomada, novas chances e recompensas pelo esforço recente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Sexta-feira, 28 de novembro

Você percebe uma mudança interna que te devolve confiança e foco. É o dia ideal para decidir algo importante e seguir em frente com coragem, deixando para trás dúvidas que só te seguravam.

Dica cósmica: escolha o caminho que te fortalece.

Touro: Domingo, 30 de novembro

Um ciclo de abundância começa a se abrir, trazendo boas oportunidades materiais e emocionais. É um ótimo momento para expandir horizontes, testar novas ideias e buscar o que faz sentido para você.

Dica cósmica: valorize o que nutre a sua alma, não só o que preenche a rotina.

Gêmeos: Quinta-feira, 27 de novembro

Chegam sinais claros de avanço profissional e reconhecimento. Algo que parecia parado finalmente anda e confirma que seus esforços recentes estão começando a render frutos.

Dica cósmica: mantenha o foco no que você quer construir a longo prazo.

Veja as características dos signos

Câncer: Sábado, 29 de novembro

Um insight emocional poderoso te ajuda a entender o que realmente te faz feliz. Esse dia traz clareza sobre caminhos pessoais e criativos, deixando mais fácil escolher o que te faz bem.

Dica cósmica: confie no primeiro sentimento verdadeiro que surgir.

Leão: Quinta-feira, 27 de novembro

Um movimento importante te incentiva a crescer e deixar para trás o que já não combina com você. Avanços que você esperava desde 2023 começam a mostrar resultado real.

Dica cósmica: abrace a mudança como aliada, não como ameaça.

Virgem: Domingo, 30 de novembro

A energia da semana traz um aconchego gostoso para sua vida pessoal. Relações, casa e prazer ganham destaque, e você sente vontade real de desacelerar e aproveitar o agora.

Dica cósmica: o conforto está nos detalhes.

As 3 qualidades de cada signo

Libra: Sexta-feira, 28 de novembro

O autocuidado se torna prioridade, e isso muda tudo. É o dia ideal para colocar limites, revisar vínculos e entender o que te faz bem de verdade, sem culpa.

Dica cósmica: diga não quando algo pesar mais do que acrescentar.

Escorpião: Sábado, 29 de novembro

Você se reconecta com quem realmente é e se liberta da pressão de agradar. Uma clareza poderosa surge, guiando escolhas mais autênticas e firmes.

Dica cósmica: seja você por inteiro, isso abre portas.

Sagitário: Domingo, 30 de novembro

A semana te deixa mais confiante e magnético. Oportunidades surgem com naturalidade, e sua vida social e afetiva ganha brilho especial.

Dica cósmica: abrace o entusiasmo; ele é seu maior guia.

Capricórnio: Quinta-feira, 27 de novembro

Você ganha uma nova compreensão sobre algo importante e enxerga situações com mais profundidade. É um dia que favorece decisões, comunicação honesta e novos rumos.

Dica cósmica: siga a escolha que te traz paz imediata.

Aquário: Sábado, 29 de novembro

A semana fortalece sua caminhada profissional e abre portas valiosas. Reconhecimento, avanço e boas notícias estão no ar — é sua chance de crescer.

Dica cósmica: aceite ajuda e conexões, elas fazem diferença agora.

Peixes: Domingo, 30 de novembro

Seu caminho profissional entra em expansão. Oportunidades crescem, sua intuição fica afiada e você percebe que está pronto para dar um passo maior rumo ao sucesso.

Dica cósmica: invista no que te aproxima do futuro que você deseja.

