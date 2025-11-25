Acesse sua conta
Pedro Bial revela que cogitou suicídio assistido para a mãe: 'Ela não tinha mais prazer nenhum'

Jornalista conta que Susanne, que morreu aos 101 anos, chegou a pedir para partir

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:58

Pedro Bial falou de maneira rara e profundamente emocional sobre os últimos anos da mãe, Susanne Bial, que morreu aos 101 anos. Em entrevista ao podcast Coversa vai, conversa vem, de O Globo, divulgada nesta terça (25), o jornalista revelou que a família chegou a considerar a possibilidade de um suicídio assistido na Suíça, após pedidos da própria Susanne para encerrar o sofrimento.

Segundo Bial, a mãe enfrentava um período extremo de fragilidade física e mental, que a afastou de tudo o que lhe trazia alegria. “Ela não tinha mais prazer nenhum. Adorava ler e não conseguia mais. A vida dela eram as indignidades da decrepitude. Ficar sendo mantida viva…”, relatou.

O apresentador explicou que Susanne manifestou explicitamente o desejo de morrer, cansada das limitações impostas pela idade avançada. Diante disso, a família chegou a discutir o suicídio assistido, prática legal em países como a Suíça, mas o plano acabou não sendo levado adiante. “A gente pensou em fazer um suicídio assistido na Suíça. Por um motivo ou outro, isso não se concretizou”, afirmou.

Susanne Bial morreu em 2024, e o jornalista sempre ressaltou a força e a cultura da mãe, descrita por ele como uma mulher apaixonada pela leitura e de espírito inquieto. O tema, ainda tabu no Brasil, reacende debates sobre autonomia, envelhecimento e dignidade no fim da vida.

