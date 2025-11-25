PREOCUPAÇÃO

Pedro Bial revela que cogitou suicídio assistido para a mãe: 'Ela não tinha mais prazer nenhum'

Jornalista conta que Susanne, que morreu aos 101 anos, chegou a pedir para partir

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:58

Pedro Bial falou de maneira rara e profundamente emocional sobre os últimos anos da mãe, Susanne Bial, que morreu aos 101 anos. Em entrevista ao podcast Coversa vai, conversa vem, de O Globo, divulgada nesta terça (25), o jornalista revelou que a família chegou a considerar a possibilidade de um suicídio assistido na Suíça, após pedidos da própria Susanne para encerrar o sofrimento.

Segundo Bial, a mãe enfrentava um período extremo de fragilidade física e mental, que a afastou de tudo o que lhe trazia alegria. “Ela não tinha mais prazer nenhum. Adorava ler e não conseguia mais. A vida dela eram as indignidades da decrepitude. Ficar sendo mantida viva…”, relatou.

O apresentador explicou que Susanne manifestou explicitamente o desejo de morrer, cansada das limitações impostas pela idade avançada. Diante disso, a família chegou a discutir o suicídio assistido, prática legal em países como a Suíça, mas o plano acabou não sendo levado adiante. “A gente pensou em fazer um suicídio assistido na Suíça. Por um motivo ou outro, isso não se concretizou”, afirmou.