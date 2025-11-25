Acesse sua conta
Viviane Araújo reage a cenas com Belo em Três Graças e detalha impacto de sua personagem na novela

Atriz confirma que Consuelo vai mexer com o núcleo de Misael e garante que contracenar com o ex-namorado será tratado como trabalho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:28

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007
Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Viviane Araújo entrou oficialmente no universo de Três Graças e já adiantou que sua chegada promete movimentar a novela das nove. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira durante um evento no Salgueiro, a atriz falou abertamente sobre a personagem Consuelo, sobre o convite de Aguinaldo Silva e sobre a repercussão de voltar a atuar ao lado de Belo, seu ex-namorado.

Segundo Viviane, Consuelo chega à trama com a função de virar o jogo para Misael, personagem vivido por Belo, que enfrenta um momento dramático após a morte da esposa e a luta contra o alcoolismo. A atriz contou que a personagem é apresentada como uma mulher de força e afeto, alguém que carrega uma história antiga com Misael e que tenta ajudá-lo a recuperar o rumo. “Ela é uma mulher que acolhe, que orienta e que tenta resgatar esse homem que está completamente perdido. A entrada de Consuelo muda tudo no núcleo dele” explicou.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Viviane também comentou o processo de escalação, revelando que o convite direto de Aguinaldo Silva foi determinante para aceitar o papel. A atriz descreveu o autor como responsável por abrir portas importantes em sua carreira e afirmou que tem enorme gratidão pelo olhar humano que ele sempre teve sobre seu trabalho. “Aguinaldo disse que tinha uma personagem escrita com carinho para mim. Eu não teria como recusar. Confio muito no que ele cria, sei que ele vai fazer algo grandioso” disse.

O assunto mais comentado do momento, no entanto, envolve as futuras cenas com Belo. Viviane tratou a situação com naturalidade e declarou que, dentro de casa, tudo foi conversado com tranquilidade. Ela garantiu que o marido compreendeu a escolha profissional e que sempre existe apoio mútuo. “É trabalho. Conversamos e ficou tudo muito claro. A gente se apoia sempre” afirmou.

Viviane ainda falou sobre o Carnaval, paixão que segue firme em sua trajetória. Rainha de bateria há anos, ela se emocionou ao celebrar a homenagem do Salgueiro à carnavalesca Rosa Magalhães e reforçou que sua permanência como símbolo da festa é fruto de história e dedicação. “Tem muitas rainhas incríveis chegando e isso é maravilhoso. O Carnaval se renova” disse.

