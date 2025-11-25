NOVELA DAS 9

Viviane Araújo reage a cenas com Belo em Três Graças e detalha impacto de sua personagem na novela

Atriz confirma que Consuelo vai mexer com o núcleo de Misael e garante que contracenar com o ex-namorado será tratado como trabalho

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:28

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Viviane Araújo entrou oficialmente no universo de Três Graças e já adiantou que sua chegada promete movimentar a novela das nove. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira durante um evento no Salgueiro, a atriz falou abertamente sobre a personagem Consuelo, sobre o convite de Aguinaldo Silva e sobre a repercussão de voltar a atuar ao lado de Belo, seu ex-namorado.

Segundo Viviane, Consuelo chega à trama com a função de virar o jogo para Misael, personagem vivido por Belo, que enfrenta um momento dramático após a morte da esposa e a luta contra o alcoolismo. A atriz contou que a personagem é apresentada como uma mulher de força e afeto, alguém que carrega uma história antiga com Misael e que tenta ajudá-lo a recuperar o rumo. “Ela é uma mulher que acolhe, que orienta e que tenta resgatar esse homem que está completamente perdido. A entrada de Consuelo muda tudo no núcleo dele” explicou.

Viviane também comentou o processo de escalação, revelando que o convite direto de Aguinaldo Silva foi determinante para aceitar o papel. A atriz descreveu o autor como responsável por abrir portas importantes em sua carreira e afirmou que tem enorme gratidão pelo olhar humano que ele sempre teve sobre seu trabalho. “Aguinaldo disse que tinha uma personagem escrita com carinho para mim. Eu não teria como recusar. Confio muito no que ele cria, sei que ele vai fazer algo grandioso” disse.

O assunto mais comentado do momento, no entanto, envolve as futuras cenas com Belo. Viviane tratou a situação com naturalidade e declarou que, dentro de casa, tudo foi conversado com tranquilidade. Ela garantiu que o marido compreendeu a escolha profissional e que sempre existe apoio mútuo. “É trabalho. Conversamos e ficou tudo muito claro. A gente se apoia sempre” afirmou.