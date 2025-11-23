Cenas cortadas e novos personagens: Globo faz 'operação de guerra' para salvar 'Três Graças' e causa atrito com atores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 11:46
A Globo montou uma 'operação de guerra' para tentar alavancar a audiência de 'Três Graças'. As mudanças incluem cortes de cenas, capítulos reescritos e até mesmo a introdução de novos personagens, como Consuelo (Viviane Araújo), um amor do passado de Misael (Belo). Vale lembrar que o papel marcará o reencontro do ex-casal: Viviane e Belo foram casados na vida real por nove anos, entre 1998 e 2007.
As informações são do site NaTelinha. De acordo com o portal, as mudanças implementadas na trama de Aguinaldo Silva têm provocado insatisfação entre parte do elenco, e ao menos cinco atores têm manifestado insatisfação nos bastidores. Eles teriam alegado que seus personagens perderam espaço na novela das 21h.
Belo e Viviane Araújo
Na semana retrasada, a Globo teria realizado uma reunião com a equipe de Três Graças para exigir mudanças profundas na trama. A equipe se reuniu em São Paulo e iniciou a revisão dos capítulos, promovendo cortes e ajustes.
Ainda segundo o portal, o diretor artístico da novela, Luiz Henrique Rios, passou a ter maior autonomia nos bastidores e tem feito cortes de cenas, o que acabou reduzindo a participação de alguns personagens. Isso teria gerado reclamações no elenco, pois vários personagens perderam importância.
A Globo estaria apostando na experiência de Aguinaldo Silva para tentar afastar o fracasso de audiência de Três Graças. A expectativa é que o autor consiga repetir o que ocorreu com Vale Tudo, que enfrentou índices abaixo das expectativas em seus capítulos iniciais, mas conseguiu recuperar o público graças às mudanças promovidas na história.
Três Graças