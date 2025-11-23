Acesse sua conta
Cenas cortadas e novos personagens: Globo faz 'operação de guerra' para salvar 'Três Graças' e causa atrito com atores

Audiência da novela das 21h estaria preocupando dentro da emissora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 11:46

Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo), Viviane (Gabriela Loran), Gerluce (Sophie Charlotte) e Júnior (Guthierry Sotero) em 'Três Graças'
Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo), Viviane (Gabriela Loran), Gerluce (Sophie Charlotte) e Júnior (Guthierry Sotero) em 'Três Graças' Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

A Globo montou uma 'operação de guerra' para tentar alavancar a audiência de 'Três Graças'. As mudanças incluem cortes de cenas, capítulos reescritos e até mesmo a introdução de novos personagens, como Consuelo (Viviane Araújo), um amor do passado de Misael (Belo). Vale lembrar que o papel marcará o reencontro do ex-casal: Viviane e Belo foram casados na vida real por nove anos, entre 1998 e 2007.

As informações são do site NaTelinha. De acordo com o portal, as mudanças implementadas na trama de Aguinaldo Silva têm provocado insatisfação entre parte do elenco, e ao menos cinco atores têm manifestado insatisfação nos bastidores. Eles teriam alegado que seus personagens perderam espaço na novela das 21h.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Na semana retrasada, a Globo teria realizado uma reunião com a equipe de Três Graças para exigir mudanças profundas na trama. A equipe se reuniu em São Paulo e iniciou a revisão dos capítulos, promovendo cortes e ajustes.

Ainda segundo o portal, o diretor artístico da novela, Luiz Henrique Rios, passou a ter maior autonomia nos bastidores e tem feito cortes de cenas, o que acabou reduzindo a participação de alguns personagens. Isso teria gerado reclamações no elenco, pois vários personagens perderam importância. 

A Globo estaria apostando na experiência de Aguinaldo Silva para tentar afastar o fracasso de audiência de Três Graças. A expectativa é que o autor consiga repetir o que ocorreu com Vale Tudo, que enfrentou índices abaixo das expectativas em seus capítulos iniciais, mas conseguiu recuperar o público graças às mudanças promovidas na história. 

