Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine

Seguidores notaram semelhança entre apartamento e imóvel da atriz; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:52

Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendes Crédito: Reprodução

Shawn Mendes foi flagrado, na manhã do último sábado (22), em uma cobertura no Rio de Janeiro ao lado de uma morena. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, e vários fãs apontaram que a mulher poderia ser Bruna Marquezine, aumentando os rumores de um suposto affair entre os dois.

As fotos foram publicadas pelo perfil Gossip do Dia. Além da semelhança da atriz com a morena, alguns admiradores também notaram que o imóvel em questão seria muito parecido com o apartamento de Bruna, já mostrado por ela mesma algumas vezes na internet.

Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine

Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
1 de 6
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução

Os rumores de um affair entre os artistas começou em setembro de 2017, quando, logo após se apresentar no Rock in Rio, o cantor passou a seguir a brasileira nas redes sociais. Ela, por sua vez, já seguia o canadense no Instagram. Poucos dias depois, um fã compartilhou um vídeo de um suposto encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake, na pista do festival de música carioca.

Os rumores voltaram a ganhar força neste ano, quando o suposto casal foi visto em clima romântico no show de Dua Lipa em São Paulo, no último dia 15.

