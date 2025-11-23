Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:52
Shawn Mendes foi flagrado, na manhã do último sábado (22), em uma cobertura no Rio de Janeiro ao lado de uma morena. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, e vários fãs apontaram que a mulher poderia ser Bruna Marquezine, aumentando os rumores de um suposto affair entre os dois.
As fotos foram publicadas pelo perfil Gossip do Dia. Além da semelhança da atriz com a morena, alguns admiradores também notaram que o imóvel em questão seria muito parecido com o apartamento de Bruna, já mostrado por ela mesma algumas vezes na internet.
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine
Os rumores de um affair entre os artistas começou em setembro de 2017, quando, logo após se apresentar no Rock in Rio, o cantor passou a seguir a brasileira nas redes sociais. Ela, por sua vez, já seguia o canadense no Instagram. Poucos dias depois, um fã compartilhou um vídeo de um suposto encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake, na pista do festival de música carioca.
Os rumores voltaram a ganhar força neste ano, quando o suposto casal foi visto em clima romântico no show de Dua Lipa em São Paulo, no último dia 15.