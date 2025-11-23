FIM DE ANO

Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

Influenciadora explicou como se planejou com Vini Jr.

Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:01

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Quando dois famosos namoram, uma grande dificuldade é fazer as agendas baterem. Virginia e Vini Jr. ainda têm mais um empecilho que é a distância de onde moram: a influenciadora reside em Goiânia (GO), enquanto o jogador é morador de Madrid, na Espanha. Em entrevista a Quem, a loira revelou os planos do casal para o Réveillon deste ano e para o Carnaval de 2026.

"Quando a gente começou esse relacionamento, a gente já sabia que seria assim, à distância, e que às vezes não vamos conseguir nos ver tanto assim. Mas nós, tanto eu quanto ele, estamos dispostos a encarar esse desafio e fazer dar certo. A gente se liga e se conversa o dia inteiro pelo WhatsApp. É um relacionamento à distância, então tem que ser assim", explicou Virginia, que já embarcou pelo menos 4 vezes para a Espanha para passar um tempo com o amado.

Segundo ela, a virada de ano será na Espanha. "O Réveillon vai ser lá, se Deus quiser, por causa do treino dele. Ele treina até no dia primeiro de janeiro. Deu meia-noite, ele tem que dormir para treinar no dia seguinte", adiantou a famosa.