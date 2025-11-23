Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca detalha planos para Réveillon e Carnaval: 'Acho que ele não vem'

Influenciadora explicou como se planejou com Vini Jr.

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:01

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Quando dois famosos namoram, uma grande dificuldade é fazer as agendas baterem. Virginia e Vini Jr. ainda têm mais um empecilho que é a distância de onde moram: a influenciadora reside em Goiânia (GO), enquanto o jogador é morador de Madrid, na Espanha. Em entrevista a Quem, a loira revelou os planos do casal para o Réveillon deste ano e para o Carnaval de 2026. 

"Quando a gente começou esse relacionamento, a gente já sabia que seria assim, à distância, e que às vezes não vamos conseguir nos ver tanto assim. Mas nós, tanto eu quanto ele, estamos dispostos a encarar esse desafio e fazer dar certo. A gente se liga e se conversa o dia inteiro pelo WhatsApp. É um relacionamento à distância, então tem que ser assim", explicou Virginia, que já embarcou pelo menos 4 vezes para a Espanha para passar um tempo com o amado. 

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
1 de 13
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução

LEIA MAIS

Amiga próxima de Ana Castela ataca Virginia: 'Vídeo baixo desses'; cantora se pronuncia

Com patrimônio de R$ 415 milhões, Virginia supera Victoria Beckham e se torna a namorada de atleta mais rica do mundo

Irmã de Zé Felipe abre o jogo sobre ter se afastado do irmão por manter contato com Virginia

Virginia mostra calcinha para torcer para Vini Jr.: ‘Amor, corre aqui!’

Melhor amigo de Virginia posta foto antiga com a influenciadora; compare ANTES E DEPOIS

Segundo ela, a virada de ano será na Espanha. "O Réveillon vai ser lá, se Deus quiser, por causa do treino dele. Ele treina até no dia primeiro de janeiro. Deu meia-noite, ele tem que dormir para treinar no dia seguinte", adiantou a famosa. 

Já sobre a maior festa de rua do mundo houve um desencontro. Virginia estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio na Sapucaí, mas o jogador não deve conseguir vir ao Brasil prestigiá-la. "Acho que ele não vem. A gente estava conversando sobre agendas, mas ele tem que treinar e jogar. A agenda dele é muito corrida, não tem como cobrar isso dele. Mas ele super me apoia. Fala que vai ter que torcer para a Grande Rio agora", destacou. 

Leia mais

Imagem - Carlinhos Brown completa 63 anos: saiba a origem do nome artístico

Carlinhos Brown completa 63 anos: saiba a origem do nome artístico

Imagem - Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Léo Santana embarca para Salvador onde fará show gratuito neste domingo (23)

Imagem - Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

Tags:

Virginia Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine

Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine
Imagem - Cenas cortadas e novos personagens: Globo faz 'operação de guerra' para salvar 'Três Graças' e causa atrito com atores

Cenas cortadas e novos personagens: Globo faz 'operação de guerra' para salvar 'Três Graças' e causa atrito com atores

MAIS LIDAS

Imagem - Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)
01

Vai jogar na loteria? Veja os números mais poderosos para o seu signo neste domingo (23)

Imagem - 'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação
02

'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
03

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
04

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento