Irmã de Zé Felipe abre o jogo sobre ter se afastado do irmão por manter contato com Virginia

Felipe Sena
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:08
Mesmo após o término que aconteceu em maio deste ano, as polêmicas continuam rondando a relação que o ex-casal tinha. Nesta quarta-feira (19), a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella quebrou o silêncio e desmentiu comentários de que teria se afastado do irmão, por continuar próxima de Virginia Fonseca mesmo após a separação do casal.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
A manifestação foi motivada após boatos ganharem força nas últimas semanas, apontando que ela teria se distanciado do cantor por manter contato com Virginia mesmo após a separação da empresária e seu irmão.
Através das redes sociais, a comunicadora do agro afirmou que a relação com os dois segue firme e afetuosa. Além disso, Monyque reforçou que torce pela felicidade de ambos.
“A única coisa que desejo para meu irmão e para a Vi é que eles sejam felizes e que Deus guie os passos deles! Ele é meu irmão, nosso amor nunca vai mudar! E a Vi foi muito mais do que minha cunhada, ela era minha amiga e continua sendo. Os dois me deram duas sobrinhas maravilhosas e meu afilhado, pelo qual sou apaixonada! E é isso”, escreveu.