SE PRONUNCIOU

Irmã de Zé Felipe abre o jogo sobre ter se afastado do irmão por manter contato com Virginia

Monyque Isabella usou as redes sociais para se pronunciar

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:08

Monyquela Isabella falou sobre relação com ex-nora Crédito: Reprodução | Instagram

Mesmo após o término que aconteceu em maio deste ano, as polêmicas continuam rondando a relação que o ex-casal tinha. Nesta quarta-feira (19), a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella quebrou o silêncio e desmentiu comentários de que teria se afastado do irmão, por continuar próxima de Virginia Fonseca mesmo após a separação do casal.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 18

A manifestação foi motivada após boatos ganharem força nas últimas semanas, apontando que ela teria se distanciado do cantor por manter contato com Virginia mesmo após a separação da empresária e seu irmão.

Através das redes sociais, a comunicadora do agro afirmou que a relação com os dois segue firme e afetuosa. Além disso, Monyque reforçou que torce pela felicidade de ambos.