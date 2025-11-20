Acesse sua conta
Irmã de Zé Felipe abre o jogo sobre ter se afastado do irmão por manter contato com Virginia

Monyque Isabella usou as redes sociais para se pronunciar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:08

Monyquela Isabella falou sobre relação com ex-nora
Monyquela Isabella falou sobre relação com ex-nora Crédito: Reprodução | Instagram

Mesmo após o término que aconteceu em maio deste ano, as polêmicas continuam rondando a relação que o ex-casal tinha. Nesta quarta-feira (19), a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella quebrou o silêncio e desmentiu comentários de que teria se afastado do irmão, por continuar próxima de Virginia Fonseca mesmo após a separação do casal.

