CINEMA

'O Amanhecer da Colheita': novo 'Jogos Vorazes' mostra a origem do vilão Snow; veja trailer

Filme volta no tempo para mostrar a origem de um dos personagens mais amados da franquia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:20

Novo 'Jogos Vorazes' ganha primeiro trailer; fãs celebram retorno ao Massacre Quaternário Crédito: Divulgação

A chama está acesa novamente e os fãs de Jogos Vorazes já podem começar a contagem regressiva: o filme O Amanhecer da Colheita acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. O longa chega aos cinemas em 20 de novembro de 2026.

Desta vez, quem assume o centro da narrativa é Haymitch Abernathy, um dos personagens mais queridos do público e que, na série original, aparece como o mentor sarcástico e traumatizado de Katniss Everdeen. Agora, veremos como tudo começou.

A história retorna 24 anos antes dos eventos do primeiro filme, apresentando o jovem Haymitch (Joseph Zada) sendo escolhido para competir na 50ª edição dos Jogos Vorazes.

Esse ano, porém, não se trata de uma edição comum. O longa retrata o temido Segundo Massacre Quaternário, evento especial que ocorre a cada 25 anos e duplica a crueldade do torneio: cada distrito precisa enviar o dobro de tributos, totalizando 48 jovens lutando até a morte.

Para quem já conhece a franquia, é justamente essa edição que transformou Haymitch no campeão traumatizado que acompanhamos mais tarde.

Se você achava os Jogos já violentos o bastante, o trailer deixa claro que essa nova versão da arena promete ser ainda mais selvagem, gigantesca e imprevisível.

O trailer também reforça o caráter político da saga, mostrando um Panem ainda mais rígido e controlado, um país que moldaria o Haymitch que Katniss conhece no futuro.

O Amanhecer da Colheita é baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, lançado em 2025, e chega aos cinemas com um elenco de respeito:

Elle Fanning

Kieran Culkin



Jesse Plemons



Ralph Fiennes



Lili Taylor



Mckenna Grace



Joseph Zada, que interpreta Haymitch, é o rosto menos conhecido do elenco, algo que muitos fãs já aprovaram, apontando que o espírito da saga sempre foi dar espaço a novos talentos.

A Lionsgate não esconde a ambição: este prelúdio pretende expandir Panem assim como A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes fez em 2023. Agora, mergulhamos na história de um vencedor cuja trajetória sempre foi um mistério.