Raul Gazolla abre o coração sobre Daniella Perez: 'Aceito, mas nunca vou esquecer'

Ator relembrou a morte da esposa e emocionou o público ao falar sobre luto e saudade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:00

Raul Gazolla e Daniella Perez Crédito: Reprodução

O Altas Horas do último sábado (15) deixou o estúdio tomado por emoção. Convidados de Serginho Groisman, Raul Gazolla, Dona Déa e Andreas Kisser abriram o coração ao falar sobre perdas marcantes. E, em meio aos relatos, Gazolla voltou a comentar sobre um dos momentos mais dolorosos de sua vida: a morte de Daniella Perez, assassinada em 1992.

Com muita sinceridade, o ator refletiu sobre como o luto transforma qualquer pessoa. “A gente nunca está preparado para a morte de alguém”, disse ele, olhando para a plateia. “A dor de perder uma pessoa muito querida é a mesma para todo mundo, mas a recuperação… essa parte é diferente para cada um.”

Daniella Perez, Raul Gazolla e Guilherme de Pádua

Raul Gazolla e Daniella Perez por Reprodução/Instagram
Raul Gazolla e Guilherme de Pádua por Reprodução
Raul Gazolla e Daniella Perez por Reprodução
Raul Gazolla e Guilherme de Pádua por Reprodução
Guilherme de Pádua e Daniella Perez por Reprodução
Guilherme de Pádua e Daniella Perez por Reprodução
Daniella Perez e Raul Gazolla por Reprodução
Raul Gazolla e Daniella Perez por Reprodução/Instagram

Gazolla lembrou que, mesmo após décadas, algumas marcas permanecem. “Como marido da Dani, posso dizer: hoje eu aceito, claro. Não tem como não aceitar. Mas eu nunca vou esquecer”, afirmou, em um desabafo que emocionou o público presente e os telespectadores.

A forma serena, mas firme, com que Gazolla encarou o passado mostrou que algumas dores se transformam, mas nunca desaparecem completamente. E ele deixou claro: aceitar não significa esquecer.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Reação de Gazolla ao saber quem matou Daniella Perez é revelada anos depois: 'Comeu o banco da capela e ficou em posição fetal'

Morte de Daniella Perez completa 32 anos e Glória Perez faz homenagem à filha

Gloria Perez 'encontra' com a filha, Daniella, por meio de IA

Após morte de Guilheme de Pádua, Globo pode reprisar novela com Daniella Perez

Morre Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, aos 53 anos

