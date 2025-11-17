EMOÇÃO

Raul Gazolla abre o coração sobre Daniella Perez: 'Aceito, mas nunca vou esquecer'

Ator relembrou a morte da esposa e emocionou o público ao falar sobre luto e saudade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:00

Raul Gazolla e Daniella Perez Crédito: Reprodução

O Altas Horas do último sábado (15) deixou o estúdio tomado por emoção. Convidados de Serginho Groisman, Raul Gazolla, Dona Déa e Andreas Kisser abriram o coração ao falar sobre perdas marcantes. E, em meio aos relatos, Gazolla voltou a comentar sobre um dos momentos mais dolorosos de sua vida: a morte de Daniella Perez, assassinada em 1992.

Com muita sinceridade, o ator refletiu sobre como o luto transforma qualquer pessoa. “A gente nunca está preparado para a morte de alguém”, disse ele, olhando para a plateia. “A dor de perder uma pessoa muito querida é a mesma para todo mundo, mas a recuperação… essa parte é diferente para cada um.”

Daniella Perez, Raul Gazolla e Guilherme de Pádua 1 de 7

Gazolla lembrou que, mesmo após décadas, algumas marcas permanecem. “Como marido da Dani, posso dizer: hoje eu aceito, claro. Não tem como não aceitar. Mas eu nunca vou esquecer”, afirmou, em um desabafo que emocionou o público presente e os telespectadores.