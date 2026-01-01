Acesse sua conta
Bahia anuncia venda de atacante para clube chinês por valor milionário

Rafael Ratão foi negociado com o Shanghai Shenhua por 2 milhões de euros e assinou contrato de três anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:33

Ratão, Estupiñán e Cicinho comemoram durante jogo contra o Jacuipense, na Fonte Nova
Ratão, Estupiñán e Cicinho comemoram durante jogo contra o Jacuipense, na Fonte Nova Crédito: ARISSOM MARINHO / CORREIO

O Bahia oficializou, na manhã desta quinta-feira, a saída do atacante Rafael Ratão. O Tricolor acertou a venda em definitivo do jogador ao Shanghai Shenhua, da China, por 2 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 12,7 milhões na cotação atual. O atleta assinou contrato válido por três temporadas com o clube chinês.

Mesmo com a negociação concluída, o Bahia manteve 10% da mais-valia dos direitos econômicos em caso de uma futura transferência. Rafael Ratão tinha vínculo com o clube até o fim de 2026 e deixa o Esquadrão após duas temporadas ligado ao elenco, ainda que parte desse período tenha sido longe de Salvador.

Contratado em 2023, o atacante atuou em 54 partidas pelo Bahia, com dez gols marcados e quatro assistências, sendo utilizado principalmente como opção saindo do banco de reservas. Na última temporada, porém, ganhou maior protagonismo ao defender o Cerezo Osaka, do Japão, por empréstimo, onde viveu o melhor momento da carreira.

No futebol japonês, Rafael Ratão foi o terceiro maior artilheiro da liga, com 18 gols, e encerrou a temporada com números expressivos: 23 gols e quatro assistências em 44 jogos. A transferência para o futebol chinês encerra o vínculo do jogador com o Bahia e representa mais uma negociação internacional concretizada pelo clube.

