Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

Pedro Carreiro
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:23
O ano de 2025 chega ao fim com o torcedor do Bahia tendo muitos motivos para guardar boas lembranças. A equipe fez uma temporada histórica conquistando uma dobradinha com o Baianão e a Copa do Nordeste, algo que não acontecia desde 2001, além de ter voltado a disputar a Libertadores e alcançado sua melhor campanha na era dos pontos corridos.
Parte desse desempenho passa diretamente por jogadores que se destacaram individualmente. Nomes como Willian José, Luciano Juba, Erick Pulga e Jean Lucas foram fundamentais ao longo da temporada e aparecem entre os líderes nos quesitos gols marcados, assistências e partidas disputadas, reforçando a força coletiva do time.
Artilheiros do Bahia em 2025
No quesito bola na rede, o grande destaque do Bahia em 2025 foi Willian José. O centroavante terminou a temporada como artilheiro isolado da equipe, com 20 gols marcados em 61 partidas, sendo a principal referência ofensiva do time ao longo do ano.
Na sequência, mesmo tendo deixado o clube em julho, aparece Lucho, com 13 gols em 47 jogos, seguido por Tiago, que balançou as redes 11 vezes em 43 partidas, que fecha o pódio. Erick Pulga também teve papel importante, fechando o ano com nove gols em 50 jogos, enquanto Juba mesmo sendo um jogador de defesa, anotou 7 gols, 6 deles na Série A.
Principais garçons do Bahia em 2025
Quando o assunto é assistência, o líder absoluto do Bahia na temporada foi Ademir. O atacante terminou o ano com 14 passes para gol em 55 partidas, sendo o principal garçom da equipe em 2025.
Pulga e Juba aparecem logo na sequência empatados com 8 assistências, assim como o capitão Éverton Ribeiro. Willian José, mesmo sendo o cara de área da equipe, também aparece alto no ranking, com sete passes para gol.
Jogadores com mais partidas pelo Bahia em 2025
No quesito partidas disputadas, Luciano Juba foi o jogador mais utilizado do elenco, com 63 jogos em 2025, sendo titular em 54 deles. O lateral teve papel fundamental na manutenção da regularidade da equipe ao longo da temporada e chegou a ser convocado para Seleção Brasileira graças ao grande desempenho.
Mesmo tendo uma temporada bem abaixo do esperado, Cauly participou da mesma quantidade de jogos que Jube, mas foi titular somente 32 vezes. O terceiro que mais jogou foi o goleador Willian José, que no auge dos seus 34 anos, fez 61 jogos no ano (41 como titular). Já Pulga, atrapalhado por lesões, acabou jogando menos, apenas 50 vezes (40 como titular).