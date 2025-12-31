QUEM RENDEU MAIS?

Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

Por seis competições diferentes, o Esquadrão disputou 80 jogos em 2025

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:23

Willian José, Luciano Juba e Erick Pulga foram alguns dos destaques do Bahia em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O ano de 2025 chega ao fim com o torcedor do Bahia tendo muitos motivos para guardar boas lembranças. A equipe fez uma temporada histórica conquistando uma dobradinha com o Baianão e a Copa do Nordeste, algo que não acontecia desde 2001, além de ter voltado a disputar a Libertadores e alcançado sua melhor campanha na era dos pontos corridos.

Parte desse desempenho passa diretamente por jogadores que se destacaram individualmente. Nomes como Willian José, Luciano Juba, Erick Pulga e Jean Lucas foram fundamentais ao longo da temporada e aparecem entre os líderes nos quesitos gols marcados, assistências e partidas disputadas, reforçando a força coletiva do time.

No quesito bola na rede, o grande destaque do Bahia em 2025 foi Willian José. O centroavante terminou a temporada como artilheiro isolado da equipe, com 20 gols marcados em 61 partidas, sendo a principal referência ofensiva do time ao longo do ano.

Na sequência, mesmo tendo deixado o clube em julho, aparece Lucho, com 13 gols em 47 jogos, seguido por Tiago, que balançou as redes 11 vezes em 43 partidas, que fecha o pódio. Erick Pulga também teve papel importante, fechando o ano com nove gols em 50 jogos, enquanto Juba mesmo sendo um jogador de defesa, anotou 7 gols, 6 deles na Série A.

Quando o assunto é assistência, o líder absoluto do Bahia na temporada foi Ademir. O atacante terminou o ano com 14 passes para gol em 55 partidas, sendo o principal garçom da equipe em 2025.

Pulga e Juba aparecem logo na sequência empatados com 8 assistências, assim como o capitão Éverton Ribeiro. Willian José, mesmo sendo o cara de área da equipe, também aparece alto no ranking, com sete passes para gol.

No quesito partidas disputadas, Luciano Juba foi o jogador mais utilizado do elenco, com 63 jogos em 2025, sendo titular em 54 deles. O lateral teve papel fundamental na manutenção da regularidade da equipe ao longo da temporada e chegou a ser convocado para Seleção Brasileira graças ao grande desempenho.