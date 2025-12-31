Acesse sua conta
Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Bahia em 2025

Por seis competições diferentes, o Esquadrão disputou 80 jogos em 2025

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:23

Willian José, Luciano Juba e Erick Pulga foram alguns dos destaques do Bahia em 2025
Willian José, Luciano Juba e Erick Pulga foram alguns dos destaques do Bahia em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O ano de 2025 chega ao fim com o torcedor do Bahia tendo muitos motivos para guardar boas lembranças. A equipe fez uma temporada histórica conquistando uma dobradinha com o Baianão e a Copa do Nordeste, algo que não acontecia desde 2001, além de ter voltado a disputar a Libertadores e alcançado sua melhor campanha na era dos pontos corridos.

Parte desse desempenho passa diretamente por jogadores que se destacaram individualmente. Nomes como Willian José, Luciano Juba, Erick Pulga e Jean Lucas foram fundamentais ao longo da temporada e aparecem entre os líderes nos quesitos gols marcados, assistências e partidas disputadas, reforçando a força coletiva do time.

Artilheiros do Bahia em 2025

Willian José - 20 gols em 61 jogos por Letícia Martins/EC Bahia
Lucho - 13 gols em 47 jogos por Letícia Martins/EC Bahia
Tiago - 11 gols em 43 jogos por Letícia Martins / EC Bahia
Erick Pulga - 9 gols em 50 jogos por Letícia Martins/ EC Bahia
Rodrigo Nestor - 8 gols em 48 jogos por Letícia Martins/EC Bahia
Erick - 7 gols em 37 jogos  por Catarina Brandão/EC Bahia
Jean Lucas - 7 gols em 60 jogos por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba - 7 gols em 63 jogos por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Michel Araújo - 6 gols em 48 jogos por Arisson Marinho/CORREIO
Ademir - 5 gols em 55 jogos por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José - 20 gols em 61 jogos por Letícia Martins/EC Bahia

No quesito bola na rede, o grande destaque do Bahia em 2025 foi Willian José. O centroavante terminou a temporada como artilheiro isolado da equipe, com 20 gols marcados em 61 partidas, sendo a principal referência ofensiva do time ao longo do ano.

Na sequência, mesmo tendo deixado o clube em julho, aparece Lucho, com 13 gols em 47 jogos, seguido por Tiago, que balançou as redes 11 vezes em 43 partidas, que fecha o pódio. Erick Pulga também teve papel importante, fechando o ano com nove gols em 50 jogos, enquanto Juba mesmo sendo um jogador de defesa, anotou 7 gols, 6 deles na Série A.

Principais garçons do Bahia em 2025

Ademir - 14 assistências em 55 jogos por Arisson Marinho/CORREIO
Erick Pulga - 8 assistências em 50 jogos  por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Éverton Ribeiro - 8 assistências em 60 jogos  por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba - 8 assistências em 63 jogos  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky - 7 assistências em 42 jogos por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José - 7 assistências em 61 jogos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Cauly - 6 assistências em 63 jogos  por Letícia Martins/EC Bahia
Michel Araújo - 5 assistências em 48 jogos  por Letícia Martins/EC Bahia
Rodrigo Nestor - 5 assistências em 48 jogos  por Letícia Martins/EC Bahia
Tiago - 3 assistências em 44 jogos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir - 14 assistências em 55 jogos por Arisson Marinho/CORREIO

Quando o assunto é assistência, o líder absoluto do Bahia na temporada foi Ademir. O atacante terminou o ano com 14 passes para gol em 55 partidas, sendo o principal garçom da equipe em 2025.

Pulga e Juba aparecem logo na sequência empatados com 8 assistências, assim como o capitão Éverton Ribeiro. Willian José, mesmo sendo o cara de área da equipe, também aparece alto no ranking, com sete passes para gol.

Jogadores com mais partidas pelo Bahia em 2025

Luciano Juba - 63 jogos (54 como titular) por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly - 63 jogos (32 como titular) por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José - 61 jogos (41 como titular) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jean Lucas - 60 jogos (56 como titular) por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Éverton Ribeiro - 60 jogos (46 como titular) por Letícia Martins/ EC Bahia
Acevedo - 59 jogos (34 como titular) por Fillipe Alves/ Estadão Conteúdo
Ramos Mingo - 57 jogos (56 como titular) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir - 55 jogos (39 como titular) por Arisson Marinho/CORREIO
Erick Pulga - 50 jogos (40 como titular) por Letícia Martins/EC Bahia
Rodrigo Nestor - 48 jogos (24 como titular)  por Letícia Martins/EC Bahia
Michel Araújo - 48 jogos (20 como titular) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba - 63 jogos (54 como titular) por Letícia Martins/EC Bahia

No quesito partidas disputadas, Luciano Juba foi o jogador mais utilizado do elenco, com 63 jogos em 2025, sendo titular em 54 deles. O lateral teve papel fundamental na manutenção da regularidade da equipe ao longo da temporada e chegou a ser convocado para Seleção Brasileira graças ao grande desempenho.

Mesmo tendo uma temporada bem abaixo do esperado, Cauly participou da mesma quantidade de jogos que Jube, mas foi titular somente 32 vezes. O terceiro que mais jogou foi o goleador Willian José, que no auge dos seus 34 anos, fez 61 jogos no ano (41 como titular). Já Pulga, atrapalhado por lesões, acabou jogando menos, apenas 50 vezes (40 como titular).

Três jogadores do Bahia figuram entre os mais valorizados do Brasil em 2025; confira o ranking

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Ídolo do Bahia fica livre no mercado e negocia com clube da Série B

Atacante do Bahia está entre as melhores contratações do futebol brasileiro em 2025; confira o ranking

Bahia

