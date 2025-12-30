MUITA GRANA

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Bahiaé o 8º time do país que mais recebeu com premiações, enquanto o Vitória é o 16º

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:31

Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Levantamento do Gato Mestre mostra que Bahia e Vitória encerraram a temporada de 2025 com valores relevantes arrecadados em premiações, reflexo das campanhas realizadas ao longo do ano em competições nacionais e internacionais. Embora distantes das cifras obtidas pelos clubes que lideraram o ranking, os dois gigantes baianos figuram entre os 20 times que mais faturaram com premiações no futebol brasileiro.

O Bahia terminou a temporada na 8ª colocação, com R$ 47.040.254 arrecadados. A maior fatia do montante veio da Libertadores, responsável por mais de R$ 26 milhões, além de valores obtidos na Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. Já o Vitória aparece na 16ª posição, com R$ 12.400.881 em premiações ao longo de 2025. No caso rubro-negro, a principal fonte de receita foi a Copa Sul-Americana, que rendeu R$ 5.598.131.

No topo do ranking, os números são significativamente mais elevados. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo lideram com ampla vantagem, impulsionados principalmente pelas participações na Copa do Mundo de Clubes e na Copa Intercontinental, competições que inflaram de forma expressiva as premiações recebidas. Fla, Flu e Verdão, por exemplo, ultrapassaram a marca dos R$ 320 milhões em premiações, enquanto o Botafogo se aproximou dos R$ 200 milhões — mais de três vezes o valor arrecadado pelo Vasco, sexto do ranking. Quem mais se aproxima desse grupo é o Corinthians, que faturou R$ 115 milhões, sendo quase R$ 100 milhões provenientes do título da Copa do Brasil.