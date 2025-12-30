Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Bahiaé o 8º time do país que mais recebeu com premiações, enquanto o Vitória é o 16º

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:31

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Levantamento do Gato Mestre mostra que Bahia e Vitória encerraram a temporada de 2025 com valores relevantes arrecadados em premiações, reflexo das campanhas realizadas ao longo do ano em competições nacionais e internacionais. Embora distantes das cifras obtidas pelos clubes que lideraram o ranking, os dois gigantes baianos figuram entre os 20 times que mais faturaram com premiações no futebol brasileiro.

Lista dos times brasileiros que mais premiados em

1º Flamengo: R$ 375.744.130,00 por Reprodução
2º Fluminense: R$ 374.234.823,00 por Reprodução
3º Palmeiras R$ 322.339.801,00 por Reprodução
4º Botafogo: R$ 199.745.222,00 por Reprodução
5º Corinthians: R$ 115.091.092,00  por Reprodução
6º Vasco: R$ 66.099.602  por Reprodução
7º São Paulo: R$ 47.130.458,00  por Reprodução
8º Bahia: R$ 47.040.254,00 por Reprodução
9º Atlético-MG: R$ 45.715.242,00  por Reprodução
10º Internacional: R$ 34.854.196,00  por Reprodução
11º Fortaleza: R$ 33.595.864,00  por Reprodução
12º Cruzeiro: R$ 26.214.881,00  por Reprodução
13º Grêmio: R$ 15.357.373,00  por Reprodução
14º Athletico-PR: R$ 13.615.875,00  por Reprodução
15º CSA: R$ 13.103.500,00 por Reprodução
16º Vitória: R$ 12.400.881,00  por Reprodução
17º Ceará: R$ 10.903.000,00  por Reprodução
18º Bragantino: R$ 9.791.250,00  por Reprodução
19º Retrô: R$ 9.183.500,00  por Reprodução
20º CRB: R$ 8.653.500,00 por Reprodução
1 de 20
1º Flamengo: R$ 375.744.130,00 por Reprodução

O Bahia terminou a temporada na 8ª colocação, com R$ 47.040.254 arrecadados. A maior fatia do montante veio da Libertadores, responsável por mais de R$ 26 milhões, além de valores obtidos na Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. Já o Vitória aparece na 16ª posição, com R$ 12.400.881 em premiações ao longo de 2025. No caso rubro-negro, a principal fonte de receita foi a Copa Sul-Americana, que rendeu R$ 5.598.131.

No topo do ranking, os números são significativamente mais elevados. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo lideram com ampla vantagem, impulsionados principalmente pelas participações na Copa do Mundo de Clubes e na Copa Intercontinental, competições que inflaram de forma expressiva as premiações recebidas. Fla, Flu e Verdão, por exemplo, ultrapassaram a marca dos R$ 320 milhões em premiações, enquanto o Botafogo se aproximou dos R$ 200 milhões — mais de três vezes o valor arrecadado pelo Vasco, sexto do ranking. Quem mais se aproxima desse grupo é o Corinthians, que faturou R$ 115 milhões, sendo quase R$ 100 milhões provenientes do título da Copa do Brasil.

LEIA MAIS

Ex-Vitória preso por tráfico de drogas tem julgamento marcado pela Justiça

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Vitória anuncia compra em definitivo de Baralhas, herói da permanência do time na Série A

Ídolo do Bahia fica livre no mercado e negocia com clube da Série B

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Entre as surpresas do ranking estão Athletico-PR, CSA, Retrô e CRB, as únicas equipes fora da Série A que figuram no top-20. Os quatro clubes conseguiram premiações elevadas mesmo sem disputar a elite nacional ou competições internacionais, impulsionados sobretudo pelas campanhas na Copa do Brasil, onde avançaram ao menos até as oitavas de final. Em contrapartida, Sport (R$ 5,59 mi), Santos (R$ 3,17 mi), Juventude (R$ 1,54 mi) e Mirassol (R$ 400 mil), apesar de estarem na Série A, receberam valores modestos por terem sido eliminados precocemente na competição nacional.

Tags:

Bahia Vitória

Mais recentes

Imagem - Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira
Imagem - Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate
Imagem - Ex-Vitória preso por tráfico de drogas tem julgamento marcado pela Justiça

Ex-Vitória preso por tráfico de drogas tem julgamento marcado pela Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)