Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Galã da Globo nos anos 1990, Gerson Brenner teve a carreira interrompida por um crime brutal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:48

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” Crédito: Reprodução/TV Globo 

Um dos galãs mais queridos da TV brasileira nos anos 1990, Gerson Brenner voltou a emocionar o público com a reprise de 'Rainha da Sucata', atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. O ator, que interpretava Gérson Giovanni, um dos filhos da inesquecível Dona Armênia (Aracy Balabanian), viu sua trajetória promissora ser interrompida de forma trágica há 27 anos.

Em 17 de agosto de 1998, Gerson foi vítima de um assalto na Rodovia Ayrton Senna, quando viajava do Rio de Janeiro para São Paulo após gravar as últimas cenas de Corpo Dourado, seu trabalho mais recente na Globo. O ator parou o carro para trocar o pneu, furado por pedras deixadas propositalmente na pista por criminosos. Durante a abordagem, ele levou um tiro na cabeça.

Leia mais

Imagem - 'Soft Launch': a nova forma de revelar um namoro sem expor o parceiro nas redes sociais

'Soft Launch': a nova forma de revelar um namoro sem expor o parceiro nas redes sociais

Imagem - Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Imagem - A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e se alojou na nuca, deixando sequelas permanentes. Gerson perdeu parte da fala, da mobilidade e das funções cognitivas. O crime comoveu o país e foi amplamente noticiado na época.

Três jovens, com idades entre 19 e 25 anos, foram presos dias depois e confessaram o assalto, alegando não ter reconhecido o ator.

Gerson Brenner vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
1 de 22
Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

Antes da tragédia, Brenner vivia um dos momentos mais intensos da carreira. Além de Rainha da Sucata, atuou em novelas marcantes como Deus nos Acuda (1992), Olho no Olho (1993), Tocaia Grande (1995), Vira Lata (1996) e Por Amor e Ódio (1997). Em 'Corpo Dourado', seu personagem Jorginho conquistou o público com o romance com Alicinha (Danielle Winits).

Nascido em 1959, Gerson começou como modelo antes de ingressar no teatro e ser descoberto por olheiros da Globo. Seu charme e talento logo o tornaram um dos principais galãs da emissora nos anos 1990.

Rainha da Sucata

Rainha da Sucata por Reprodução
Regina Duarte em "Rainha da Sucata" por Reprodução | Acervo TV Globo
Clássico Rainha da Sucata deve substituir A Viagem na Globo por Reprodução/TV Globo
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por divulgação
1 de 11
Rainha da Sucata por Reprodução

Hoje com 65 anos, o ator vive em São Paulo sob os cuidados da esposa, Marta Mendonça, psicóloga que conheceu durante o tratamento e com quem se casou em 2014. Segundo ela, Gerson tem acompanhado com emoção a reprise da novela que o consagrou:

“Vocês não imaginam como ele fica feliz a cada chamada de Rainha da Sucata. Assistir a uma produção em que participou faz muito bem a ele”, contou Marta ao jornal Extra.

Brenner também é pai de Anna Haas, fruto do relacionamento com a ex-modelo Ana Cristina Haas, que frequentemente compartilha momentos ao lado do pai nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Primeira menstruação: veja o que a sua filha precisa saber sobre a menarca

Primeira menstruação: veja o que a sua filha precisa saber sobre a menarca

Imagem - 5 hábitos para emagrecer com saúde e manter o peso em equilíbrio

5 hábitos para emagrecer com saúde e manter o peso em equilíbrio

Imagem - 7 dicas para cuidar da pele antes e após procedimentos estéticos

7 dicas para cuidar da pele antes e após procedimentos estéticos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Confira por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

Retorno de 'Rainha da Sucata' já tem data marcada no Vale a Pena Ver de Novo; confira

Tags:

Novela Novelas da Rede Globo Ator Rainha da Sucata Gerson Brenner

Mais recentes

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
Imagem - Joelma revela ter pego Covid pela 10ª vez e desabafa: 'Quase que eu vou'

Joelma revela ter pego Covid pela 10ª vez e desabafa: 'Quase que eu vou'
Imagem - 4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço

4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço

MAIS LIDAS

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
01

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
02

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
03

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - 'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação
04

'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação