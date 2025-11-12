SUPERAÇÃO

Ator de 'Rainha da Sucata' vive há 27 anos com sequelas após ser baleado em assalto

Galã da Globo nos anos 1990, Gerson Brenner teve a carreira interrompida por um crime brutal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:48

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” Crédito: Reprodução/TV Globo

Um dos galãs mais queridos da TV brasileira nos anos 1990, Gerson Brenner voltou a emocionar o público com a reprise de 'Rainha da Sucata', atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. O ator, que interpretava Gérson Giovanni, um dos filhos da inesquecível Dona Armênia (Aracy Balabanian), viu sua trajetória promissora ser interrompida de forma trágica há 27 anos.

Em 17 de agosto de 1998, Gerson foi vítima de um assalto na Rodovia Ayrton Senna, quando viajava do Rio de Janeiro para São Paulo após gravar as últimas cenas de Corpo Dourado, seu trabalho mais recente na Globo. O ator parou o carro para trocar o pneu, furado por pedras deixadas propositalmente na pista por criminosos. Durante a abordagem, ele levou um tiro na cabeça.

A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e se alojou na nuca, deixando sequelas permanentes. Gerson perdeu parte da fala, da mobilidade e das funções cognitivas. O crime comoveu o país e foi amplamente noticiado na época.

Três jovens, com idades entre 19 e 25 anos, foram presos dias depois e confessaram o assalto, alegando não ter reconhecido o ator.

Antes da tragédia, Brenner vivia um dos momentos mais intensos da carreira. Além de Rainha da Sucata, atuou em novelas marcantes como Deus nos Acuda (1992), Olho no Olho (1993), Tocaia Grande (1995), Vira Lata (1996) e Por Amor e Ódio (1997). Em 'Corpo Dourado', seu personagem Jorginho conquistou o público com o romance com Alicinha (Danielle Winits).

Nascido em 1959, Gerson começou como modelo antes de ingressar no teatro e ser descoberto por olheiros da Globo. Seu charme e talento logo o tornaram um dos principais galãs da emissora nos anos 1990.

Hoje com 65 anos, o ator vive em São Paulo sob os cuidados da esposa, Marta Mendonça, psicóloga que conheceu durante o tratamento e com quem se casou em 2014. Segundo ela, Gerson tem acompanhado com emoção a reprise da novela que o consagrou:

“Vocês não imaginam como ele fica feliz a cada chamada de Rainha da Sucata. Assistir a uma produção em que participou faz muito bem a ele”, contou Marta ao jornal Extra.