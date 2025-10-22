TELEVISÃO

Retorno de 'Rainha da Sucata' já tem data marcada no Vale a Pena Ver de Novo; confira

Sucesso de 1990 com Regina Duarte e Glória Menezes volta às telinhas no ano em que a Globo celebra 60 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:33

Rainha da Sucata Crédito: Reprodução

Uma das novelas mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira está de volta: Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, estreia no Vale a Pena Ver de Novo em 3 de novembro. Dirigida por Jorge Fernando, a produção retorna justamente no ano em que a Globo comemora 60 anos de história.

A trama substituirá A Viagem no tradicional espaço vespertino da emissora. Originalmente exibida no horário nobre em 1990, a novela conquistou público e crítica, marcando época com personagens fortes e histórias envolventes.

A narrativa acompanha a ascensão da ambiciosa Maria do Carmo (Regina Duarte), filha do vendedor de ferro-velho Onofre (Lima Duarte), que se torna uma empresária bem-sucedida e sonha em conquistar a alta sociedade paulistana. Seu caminho se cruza novamente com Edu (Tony Ramos), um antigo playboy que a humilhava na escola e agora enfrenta a falência junto à tradicional família Albuquerque Figueroa. Maria do Carmo vê na situação a chance de se vingar e, ao mesmo tempo, entrar na elite, propondo um casamento de conveniência: ela oferece recursos financeiros, enquanto ele garante prestígio social. Assim, ela passa a viver no sofisticado casarão dos Figueroa, nos Jardins.

O elenco reúne grandes nomes da televisão, como Glória Menezes, Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andréa Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho.

A abertura da novela também ficou marcada na memória do público: ao som de Me Chama Que Eu Vou, de Sidney Magal, uma boneca feita de sucata dançava lambada ao lado de bailarinos, tornando-se um ícone visual da década de 1990.