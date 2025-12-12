TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (12 de dezembro) é O Sol: tempo de sucesso e alegria

Tudo o que é feito com verdade e entusiasmo tende a prosperar sob essa luz poderosa

Fernanda Varela

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (12) chega iluminada pela carta O Sol, símbolo de clareza, prosperidade e conquistas. Ela traz uma energia vibrante e positiva, capaz de dissipar dúvidas e fortalecer a autoconfiança. Tudo o que é feito com verdade e entusiasmo tende a prosperar sob essa luz poderosa.

Tarot Cigano 1 de 23

O Sol representa vitórias, reconhecimento e resultados concretos. No campo profissional, é um ótimo momento para mostrar talentos, assumir liderança e celebrar conquistas. Projetos ganham visibilidade e recompensas podem surgir de forma inesperada.

No amor, a carta indica harmonia, paixão e sinceridade. Relações se fortalecem com gestos simples e verdadeiros, e novos encontros acontecem com brilho e conexão.

Espiritualmente, o Sol é símbolo de fé e gratidão. Ele lembra que a luz interior é o que guia todos os passos, mesmo nos momentos desafiadores.