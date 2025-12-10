PONTO FINAL

Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Mês marcará fortes encerramentos para estes signos, segundo previsões

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:07

Signos e natal Crédito: Shutterstock

Com a chegada de dezembro de 2025, a atmosfera de fechamento de ciclo começa a ganhar intensidade, e alguns signos perceberão esse movimento de forma ainda mais marcante, de acordo com previsões da Astrologia. As energias do mês apontam para um período propício a conclusões, reorganização interna e processos de cura emocional. Para 4 signos, esta fase tende a ser marcada por revisões, despedidas e libertações necessárias para iniciar um novo capítulo com mais leveza.



Descubra os 4 signos que vão finalizar ciclos intensos em dezembro de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries

O ariano entra dezembro com a cabeça cheia de reflexões, especialmente sobre trabalho e finanças. Isso acontece porque o mês pede mais calma e revisão, já que uma oportunidade inesperada pode surgir. Entretanto, esse novo caminho exige que você encerre estratégias antigas e hábitos que já não funcionam mais. Além disso, dezembro pede para desacelerar, fazer um detox emocional e ouvir seus limites. Por isso, Áries encerra ciclos de correria, excesso e impulsividade para entrar em 2026 de forma mais consciente.

Touro

Se existe um signo que vive mudanças profundas em dezembro, esse signo é Touro. Afinal, o mês mexe com carreira, propósito e direção profissional. Para que as novas oportunidades financeiras realmente floresçam, você precisa soltar velhos medos e, sobretudo, deixar para trás o que não está alinhado com a sua essência. Emocionalmente, também é um período de clareza: conversas importantes ajudam a reorganizar amores, desejos e expectativas. Assim, Touro fecha ciclos de insegurança para abrir espaço para um ano mais estável.

Gêmeos

Gêmeos chega ao fim do ano repensando dinheiro, escolhas e até relações. Embora o signo entre dezembro no modo social e animado, o mês pede revisões internas, principalmente sobre gastos e rotina. Além disso, a saúde emocional ganha destaque, já que o período favorece desacelerar e cuidar de si. Por isso, Gêmeos finaliza ciclos de desatenção, improvisos e impulsos para começar 2026 com mais foco.

Capricórnio