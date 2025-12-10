Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Mês marcará fortes encerramentos para estes signos, segundo previsões

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:07

Signos e natal
Signos e natal Crédito: Shutterstock

Com a chegada de dezembro de 2025, a atmosfera de fechamento de ciclo começa a ganhar intensidade, e alguns signos perceberão esse movimento de forma ainda mais marcante, de acordo com previsões da Astrologia. As energias do mês apontam para um período propício a conclusões, reorganização interna e processos de cura emocional. Para 4 signos, esta fase tende a ser marcada por revisões, despedidas e libertações necessárias para iniciar um novo capítulo com mais leveza.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

LEIA MAIS

Dia de decisões: Hoje (10 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido

Atenção hoje (10 de dezembro): 4 signos precisam pisar no freio para evitar desgastes emocionais

Oportunidade à vista! Caminhos profissionais de 3 signos têm virada importante nesta quarta (10 de dezembro)

Paixão à vista! 4 signos entram em uma fase intensa de amor e revelações nesta quarta (10 de dezembro)

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)

Descubra os 4 signos que vão finalizar ciclos intensos em dezembro de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries

O ariano entra dezembro com a cabeça cheia de reflexões, especialmente sobre trabalho e finanças. Isso acontece porque o mês pede mais calma e revisão, já que uma oportunidade inesperada pode surgir. Entretanto, esse novo caminho exige que você encerre estratégias antigas e hábitos que já não funcionam mais. Além disso, dezembro pede para desacelerar, fazer um detox emocional e ouvir seus limites. Por isso, Áries encerra ciclos de correria, excesso e impulsividade para entrar em 2026 de forma mais consciente.

Touro

Se existe um signo que vive mudanças profundas em dezembro, esse signo é Touro. Afinal, o mês mexe com carreira, propósito e direção profissional. Para que as novas oportunidades financeiras realmente floresçam, você precisa soltar velhos medos e, sobretudo, deixar para trás o que não está alinhado com a sua essência. Emocionalmente, também é um período de clareza: conversas importantes ajudam a reorganizar amores, desejos e expectativas. Assim, Touro fecha ciclos de insegurança para abrir espaço para um ano mais estável.

Gêmeos

Gêmeos chega ao fim do ano repensando dinheiro, escolhas e até relações. Embora o signo entre dezembro no modo social e animado, o mês pede revisões internas, principalmente sobre gastos e rotina. Além disso, a saúde emocional ganha destaque, já que o período favorece desacelerar e cuidar de si. Por isso, Gêmeos finaliza ciclos de desatenção, improvisos e impulsos para começar 2026 com mais foco.

Capricórnio

Capricórnio vive um dos meses mais intensos do ano no quesito emocional. Afinal, dezembro mexe com nostalgia, reviravoltas amorosas e até retornos do passado. Isso nada mais é do que um chamado para encerrar histórias inacabadas e expectativas que já não fazem sentido. No trabalho, apesar de algumas tensões, você começa a transformar ideias criativas em resultados concretos. Portanto, o ciclo que se encerra aqui é o da exaustão, da cobrança extrema e do acúmulo. O próximo passo é ser mais consciente e leve.

Leia mais

Imagem - A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

Imagem - Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Imagem - Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Tags:

Signos Astrologia fim de ano

Mais recentes

Imagem - Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo

Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo
Imagem - Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine

Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine
Imagem - A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
01

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar
02

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
03

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo