Dia de decisões: Hoje (10 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido

O encontro entre Mercúrio e Júpiter impulsiona clareza mental, decisões ousadas e mudanças internas significativas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:18

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias chegam para mudar tudo e o hoje (10) é exatamente assim.

A união de Mercúrio com Júpiter se torna um gatilho para revelações, escolhas importantes e até mudanças que você evitava colocar em prática.

Quatro signos são diretamente impactados por esse movimento:

Áries: coragem de agir sem olhar para trás.

Gêmeos: entendimento profundo sobre algo que estava confuso.

Sagitário: expansão e oportunidade inesperada.

Capricórnio: tomada de decisão que altera os próximos meses.

Para os demais signos, o dia também traz boas novidades:

Libra negocia melhor, Leão atrai atenção positiva, Aquário tem ideias brilhantes e Peixes recebe intuições valiosas.