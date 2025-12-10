Dia de decisões: Hoje (10 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:18
Alguns dias chegam para mudar tudo e o hoje (10) é exatamente assim.
A união de Mercúrio com Júpiter se torna um gatilho para revelações, escolhas importantes e até mudanças que você evitava colocar em prática.
Áries: coragem de agir sem olhar para trás.
Gêmeos: entendimento profundo sobre algo que estava confuso.
Sagitário: expansão e oportunidade inesperada.
Capricórnio: tomada de decisão que altera os próximos meses.
Para os demais signos, o dia também traz boas novidades:
Libra negocia melhor, Leão atrai atenção positiva, Aquário tem ideias brilhantes e Peixes recebe intuições valiosas.
Se existe um dia perfeito para confiar na própria visão, ele é hoje.