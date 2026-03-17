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A resposta que você tanto procura está chegando e trará alívio imediato para 4 signos hoje (17 de março)

Descubra como aproveitar a fase mais mística do ano para renovar sua alma

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:10

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu um chamado para o silêncio ao acordar hoje, respeite essa intuição. Esta terça-feira marca o ápice de um fenômeno raro: a Lua Minguante se une ao Sol, Vênus e Marte, todos no signo de Peixes. Estamos no que os astrólogos chamam de 'fase balsâmica', um momento de limpeza espiritual tão profunda que funciona como um verdadeiro detox para a alma. O convite do universo é: pare de lutar contra a corrente e deixe que a maré leve tudo o que não te serve mais.

Para os nativos de Áries, Gêmeos, Libra e Peixes, o dia promete ser um divisor de águas emocional. Sabe aquela mágoa antiga ou aquele plano que nunca sai do papel? Hoje é o dia de soltar. O véu entre o mundo real e o invisível está finíssimo, facilitando o recebimento de respostas que você buscava há meses. Não tente forçar resultados ou bater de frente com obstáculos; a força desta terça reside na entrega e no perdão genuíno.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

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Durante o dia, a energia pede menos barulho e mais significado. É o momento perfeito para encerrar ciclos, finalizar tarefas que exigem isolamento e cuidar da sua energia psíquica. Se o corpo pedir descanso, ouça-o. A vitalidade está voltada para o campo sutil, o que significa que seus sonhos e intuições valem ouro agora. Ambientes carregados devem ser evitados; em vez disso, busque o contato com a água, a música ou a meditação para manter sua frequência elevada.

Use tons de azul ou violeta. Essas cores ajudam a filtrar as vibrações externas e protegem seu campo energético. Lembre-se que o ano astrológico está chegando ao fim e esta Lua em Peixes é a faxina final necessária antes do novo despertar. Confie no fluxo, perdoe o passado e prepare-se: o alívio que você sente hoje é o espaço vazio que a sua nova felicidade ocupará em breve.

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