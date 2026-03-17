ASTROLOGIA

A resposta que você tanto procura está chegando e trará alívio imediato para 4 signos hoje (17 de março)

Descubra como aproveitar a fase mais mística do ano para renovar sua alma

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:10

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu um chamado para o silêncio ao acordar hoje, respeite essa intuição. Esta terça-feira marca o ápice de um fenômeno raro: a Lua Minguante se une ao Sol, Vênus e Marte, todos no signo de Peixes. Estamos no que os astrólogos chamam de 'fase balsâmica', um momento de limpeza espiritual tão profunda que funciona como um verdadeiro detox para a alma. O convite do universo é: pare de lutar contra a corrente e deixe que a maré leve tudo o que não te serve mais.



Para os nativos de Áries, Gêmeos, Libra e Peixes, o dia promete ser um divisor de águas emocional. Sabe aquela mágoa antiga ou aquele plano que nunca sai do papel? Hoje é o dia de soltar. O véu entre o mundo real e o invisível está finíssimo, facilitando o recebimento de respostas que você buscava há meses. Não tente forçar resultados ou bater de frente com obstáculos; a força desta terça reside na entrega e no perdão genuíno.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Durante o dia, a energia pede menos barulho e mais significado. É o momento perfeito para encerrar ciclos, finalizar tarefas que exigem isolamento e cuidar da sua energia psíquica. Se o corpo pedir descanso, ouça-o. A vitalidade está voltada para o campo sutil, o que significa que seus sonhos e intuições valem ouro agora. Ambientes carregados devem ser evitados; em vez disso, busque o contato com a água, a música ou a meditação para manter sua frequência elevada.

