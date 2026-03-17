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Ex-nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra detalha proibições da mãe em namoros e revela: 'Câmera no quarto a vida inteira'

Influenciadora, que já namorou Benício Huck, respondeu perguntas dos seguidores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:01

Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Duda Guerra, Viviane Guerra respondeu, ao lado da filha, uma série de perguntas feitas pelos seguidores nas redes sociais. Por exemplo, detalhou quais são as proibições que a jovem de 17 anos, que é ex-namorada de Benício Huck, tem quando está em um relacionamento.

"Não gosto muito que venha para o quarto. E se dormir aqui em casa, dorme em quarto separado", disse Viviane. Duda afirmou que a mãe é "liberal" e contou que há bastante conversa entre elas. "Não tem nada que aconteça na minha vida que eu não conte para a minha mãe. Ela é a primeira pessoa a saber de tudo. Não tenho vergonha de falar de nada, a gente conversa sobre vários assuntos e tabus".

Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra

Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
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Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
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Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram

A ex-nora de Angélica e Luciano Huck também revelou que a mãe sempre a alertou sobre a importância do primeiro beijo quando ela se sentisse pronta e gostasse do menino. Duda contou que isso aconteceu aos 13 anos.

Viviane também comentou sobre o fato de ter câmeras espalhadas pela casa. "A gente morava num apartamento em que fomos assaltadas. A gente chegou e estava tudo mexido, tinham levado um monte de coisas. Esta casa aqui a gente construiu. Falamos 'vamos botar câmera em tudo', menos no banheiro", contou.

Duda Guerra e Benício Huck

Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução
Angélica, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução
Duda Guerra por Reprodução
Benício Huck ao lado do pai, Luciano, e de Duda Guerra por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Angélica por Reprodução/Instagram
Benício Huck, Duda Guerra e Antonela Braga por Reprodução
Antonella Braga, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra mostra quarto do namorado, Benício Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Gracyanne Barbosa se encontraram em salão de beleza por Reprodução/Instagram
Duda Guerra, nora de Angélica e Luciano Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução
Luciano Hulk e Benício Hulk / Duda Guerra e Benício Hulk por Reprodução / Redes Sociais
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Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução

Duda garantiu que não se incomoda. "Tive uma câmera no quarto a minha vida inteira. Então, não estou nem aí".

A mãe da jovem ainda falou sobre o uso das redes socias feito pela jovem. "Eu não controlo, mas a gente conversa. Tem postagens que eu não gosto muito quanto tem umas músicas mais pesadas. Eu falo 'não gostei, mas você que sabe'. Como eu não tenho rede social, também não sei o que está em alta, mas ela fala 'essa é a música que se está usando'".

"A gente conversa sobre tudo. Quando ela acha que está errado, opina. Se eu posto um story que ela não gostou muito e acho que realmente não está legal, eu apago, ou não", completou Duda.

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Angélica Luciano Huck Duda Guerra Viviane Guerra

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