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Chega de derreter: 6 sprays e brumas poderosas para a maquiagem durar o dia inteiro

Entenda por que você precisa diferenciar o fixador da bruma e confira uma seleção de produtos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:53

Spray fixador de maquiagem: entenda o que ele precisa ter para ser seu escolhido   Crédito: Divulgação/Fenty Beauty

Sabe aquela sensação frustrante de passar uma hora caprichando no delineado e no contorno, apenas para chegar na hora do almoço e sentir que metade da maquiagem já 'foi embora'? Para salvar a sua make (e a sua paciência), os sprays e brumas entraram no jogo como os melhores amigos de quem tem a agenda cheia.

Mas antes de sair borrifando qualquer coisa no rosto, você precisa saber: fixador e bruma não são a mesma coisa.

Confira 6 sprays e brumas para a maquiagem durar o dia inteiro:

Bruma Fixadora Nina Fix, Nina Makeup - R$ 69,90 por Reprodução
Fixador de Maquiagem Super Fix, Vult - R$ 56,99 por Reprodução
Fixador de Maquiagem Real Fix, Vizzela - R$ 74,90 por Reprodução
FortfFix, Kohll Beauty por Divulgação
Fix Care Bruma Fixadora, BM Beauty - R$ 94,90 por Reprodução
Fix+ Stay Over, MAC - R$ 189 por Reprodução
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Bruma Fixadora Nina Fix, Nina Makeup - R$ 69,90 por Reprodução

Spray Fixador: Imagine ele como um 'escudo'. Ele forma uma película invisível que sela a maquiagem e garante que ela não transfira ou borre.

Bruma: Geralmente mais hidratante, serve para preparar a pele, tirar aquele aspecto 'enfarinhado' do pó e devolver o viço natural, além de ajudar a assentar os produtos.

Confira 6 sprays e brumas para a maquiagem durar o dia inteiro:

  • 1. Fixador de Maquiagem Super Fix, Vult - R$ 56,99

Para quem busca custo-benefício, o Super Fix da Vult é imbatível. Ele entrega aquele acabamento aveludado que a gente ama e segura tudo no lugar sem deixar a pele pegajosa. É a escolha certeira para o cotidiano.

  • 2. Bruma Fixadora Nina Fix, Nina Makeup - R$ 69,90

A queridinha de quem prefere leveza. A Nina Fix é super refrescante e aumenta a durabilidade da maquiagem de um jeito bem natural, sem pesar. Ótima para levar na bolsa e dar aquele up no visual ao longo do dia.

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  • 3. Fixador de Maquiagem Real Fix, Vizzela - R$ 74,90

Se a sua pele costuma ressecar, o Real Fix é a sua solução. Ele combina fixação de alta performance com um boost de hidratação. O resultado? Uma maquiagem que resiste a tudo, mas com a pele visivelmente bem cuidada.

  • 4. Fix Care Bruma Fixadora, BM Beauty - R$ 94,90

O Fix Care hidrata, protege a pele contra agentes externos e garante que o seu look dure horas a fio com aquele aspecto de 'acabei de me maquiar'.

  • 5. Fix+ Stay Over, MAC - R$ 189

Além da fixação impecável que já conhecemos da MAC, essa versão é livre de álcool, hidrata e ainda protege contra a luz azul (dos celulares e computadores) e a poluição. 

  • 6. Selamento Blindado FortfFix, Kohll Beauty - R$ 242

O investimento para quem busca o nível profissional. O FortfFix é quase uma blindagem: ele potencializa a cor dos produtos e mantém o viço da pele intacto, sendo um favorito de maquiadores para noivas e eventos de longa duração.

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Maquiagem Bruma Spray

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