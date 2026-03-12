Acesse sua conta
O erro noturno que está te envelhecendo; veja o guia para cada tipo de pele

Dormir de maquiagem impede a regeneração celular e acelera rugas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:02

É indicado que pacientes com diabetes utilizem sabonetes suaves na pele (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
É indicado que pacientes com diabetes utilizem sabonetes suaves na pele  Crédito: Kmpzzz | Shutterstock

Sabe aquele cansaço que bate depois de um dia longo e te faz querer pular direto para a cama? Pois é, esse é o momento em que sua pele corre o maior perigo. Ao longo do dia, a base e o pó se fundem com a poluição e a oleosidade, criando uma 'máscara' que obstrui seus poros. Segundo a dermatologista Beatriz Raia Bottura, esse hábito impede que sua pele se regenere à noite, abrindo portas para cravos, espinhas e o temido envelhecimento precoce.

Mas calma, não precisa sair esfregando o rosto com força. A limpeza exagerada pode ser tão ruim quanto a falta dela. Se a sua pele é sensível, fuja de álcool e fragrâncias; vá de água micelar. Já as peles secas imploram por bálsamos e óleos que derretam a maquiagem mantendo a hidratação.

Para as peles oleosas, a dica de ouro é o double cleansing: use um óleo de limpeza primeiro e finalize com um gel específico (com ácido salicílico ou glicólico). É o combo perfeito para limpar sem causar aquele efeito rebote que nos deixa brilhando mais que o necessário.

Dica: Se você estiver fora de casa e sem seus produtos, lave ao menos com água e um sabonete neutro suave. O importante é não deixar os poros oclusos.

  • Aviso: É sempre importante consultar um médico especializado. 

