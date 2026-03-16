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Novo amor? Ivete Sangalo viaja com empresário para os Estados Unidos após separação

Produtor de shows e responsável por projeto da cantora tem sido presença constante ao lado da artista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:03

Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo voltou a chamar atenção nos últimos dias após surgir em viagem aos Estados Unidos acompanhada do empresário Tiago Maia. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o produtor tem sido uma companhia constante da artista desde sua separação do nutricionista Daniel Cady.

Ivete desembarcou em Boston, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (14), em uma viagem feita em seu jato particular ao lado dos filhos. De acordo com a publicação, Tiago Maia também está na cidade e acompanha a cantora durante a estadia. As informações são do Portal Léo Dias.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

A viagem teria sido motivada não apenas por descanso, mas também por questões de saúde. A artista teria aproveitado a passagem pelos Estados Unidos para buscar novas avaliações médicas sobre a placa de titânio que possui entre a testa e o maxilar, implantada após uma queda sofrida recentemente.

Tiago Maia é empresário do setor de entretenimento e dono da produtora de shows Super Sounds. Ele também é responsável pelo projeto musical “Clareou”, iniciativa ligada à carreira de Ivete Sangalo.

Nos bastidores do meio artístico, a proximidade entre os dois já vinha sendo notada nas últimas semanas. O empresário esteve presente em vários compromissos da cantora antes da viagem, incluindo apresentações durante o Carnaval em trios elétricos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ele também acompanhou Ivete em outros eventos recentes, como a abertura da temporada do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, realizada no Ginásio do Ibirapuera.

Natural de Florianópolis, Tiago Maia é conhecido no mercado por atuar na produção e organização de grandes shows e turnês musicais. O empresário está recém-separado após um relacionamento de mais de 15 anos, do qual tem dois filhos.

Além da relação profissional, Maia também mantém proximidade com a família da cantora. Ele é amigo de Bento Sangalo, sobrinho de Ivete, que atualmente mora em Boston e estuda Finanças na Northeastern University.