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Novo amor? Ivete Sangalo viaja com empresário para os Estados Unidos após separação

Produtor de shows e responsável por projeto da cantora tem sido presença constante ao lado da artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:03

Ivete Sangalo e Tiago Maia
Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo voltou a chamar atenção nos últimos dias após surgir em viagem aos Estados Unidos acompanhada do empresário Tiago Maia. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o produtor tem sido uma companhia constante da artista desde sua separação do nutricionista Daniel Cady.

Ivete desembarcou em Boston, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (14), em uma viagem feita em seu jato particular ao lado dos filhos. De acordo com a publicação, Tiago Maia também está na cidade e acompanha a cantora durante a estadia. As informações são do Portal Léo Dias.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo por Reprodução
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

A viagem teria sido motivada não apenas por descanso, mas também por questões de saúde. A artista teria aproveitado a passagem pelos Estados Unidos para buscar novas avaliações médicas sobre a placa de titânio que possui entre a testa e o maxilar, implantada após uma queda sofrida recentemente.

Tiago Maia é empresário do setor de entretenimento e dono da produtora de shows Super Sounds. Ele também é responsável pelo projeto musical “Clareou”, iniciativa ligada à carreira de Ivete Sangalo.

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Nos bastidores do meio artístico, a proximidade entre os dois já vinha sendo notada nas últimas semanas. O empresário esteve presente em vários compromissos da cantora antes da viagem, incluindo apresentações durante o Carnaval em trios elétricos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ele também acompanhou Ivete em outros eventos recentes, como a abertura da temporada do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, realizada no Ginásio do Ibirapuera.

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Natural de Florianópolis, Tiago Maia é conhecido no mercado por atuar na produção e organização de grandes shows e turnês musicais. O empresário está recém-separado após um relacionamento de mais de 15 anos, do qual tem dois filhos.

Além da relação profissional, Maia também mantém proximidade com a família da cantora. Ele é amigo de Bento Sangalo, sobrinho de Ivete, que atualmente mora em Boston e estuda Finanças na Northeastern University.

Até o momento, Ivete Sangalo não comentou publicamente sobre a viagem ou sobre a proximidade com o empresário.

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