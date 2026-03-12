SEPARAÇÃO

Terapia de casal, choro e 40 dias em quartos separados: saiba o que aconteceu durante término de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Anúncio da separação aconteceu em novembro de 2025

Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:47

Ivete Sangalo e Daniel Cady tiveram término difícil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Ivete Sangalo e Daniel Cady voltaram aos holofotes após ser veiculada a informação de que o nutricionista teria reatado com a ex, a empresária e comunicadora Carol Magalhães. Inclusive, Daniel ficou irritado por Ivete ter conhecimento do relacionamento através da mídia.

Em 27 de novembro de 2025, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram uma publicação conjunta nas redes sociais, anunciando o fim do casamento após 17 anos de relacionamento. No entanto, Daniel tentou reerguer a relação e fazer o casamento dar certo, após decisão de término que partiu de Ivete Sangalo, segundo o portal LeoDias.

Segundo o portal de entretenimento, gerido pelo jornalista Leo Dias, que também apresenta o Melhor da Tarde, na Band, Daniel Cady teria sugerido até uma terapia de casal, com o objetivo de ‘salvar’ o casamento, mas Ivete preferiu não dar início as sessões, segundo pessoas próximas ao ex-casal.

Em seguida, abalado com a situação, Daniel buscou apoio da família, especialmente da mãe, Marise Cady. O nutricionista teve momentos de forte emoção ao falar sobre o fim do casamento, e chegou a procurar um psicólogo e realizar sessões de terapia, já que viveu anos dedicado, além da profissão, a Ivete e aos filhos. O nutricionista chegou a relatar que não conseguia se imaginar levando a vida de outra forma, de acordo com o portal LeoDias.

No entanto, após o término, Daniel decidiu dedicar o tempo ao cuidado com os filhos e manter um ambiente familiar tranquilo, assim como Ivete. Inclusive, chegou a dormir cerca de 40 dias no quarto de hóspedes durante o processo de separação.

“Ele chorou abraçado à mãe. Disse que amava muito ela, que não queria o divórcio. Falou que às vezes era meio bruto porque, se não fosse assim, ela passava por cima dele como um rolo compressor. Também disse que nunca havia traído”, contou a fonte ao portal LeoDias.

Segundo pessoas do convívio do casal, Daniel tinha dificuldade em imaginar a vida após o término. “Ele dizia que viveu praticamente toda a vida adulta em função dela e dos filhos e que não saberia nem como viver”, completou a fonte.