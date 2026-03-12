Acesse sua conta
Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto

Cantora e nutricionista anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após 17 anos juntos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:00

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação em novembro de 2025 Crédito: Reprodução

Quase quatro meses após o anúncio do fim do casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady ainda não concluíram oficialmente o divórcio. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias nesta quinta-feira (12), o nutricionista já teria enviado a documentação necessária para formalizar a separação, mas a cantora ainda não assinou os papéis.

A situação voltou a repercutir nas redes sociais após o nome de Daniel Cady ganhar destaque com a notícia de um suposto novo relacionamento. Segundo relatos divulgados pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, o nutricionista estaria vivendo um affair com a empresária baiana Carol Magalhães.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru

Fontes indicam que os dois teriam retomado o contato recentemente e estariam viajando juntos por Málaga, no sul da Espanha. A viagem teria começado dois dias após a alta hospitalar de Ivete Sangalo, registrada no último dia 3.

De acordo com as informações divulgadas, a relação entre Daniel e Carol não é recente. Os dois já teriam vivido um relacionamento no passado, com duração aproximada de seis anos, antes de o nutricionista conhecer Ivete Sangalo.

Ainda segundo fontes próximas à família de Daniel Cady, poucas pessoas acreditam que ele vá assumir publicamente o romance neste momento. A viagem pela Europa estaria sendo realizada de forma discreta, com destinos reservados e longe da exposição da mídia brasileira.

Ivete Sangalo e Daniel Cady estavam juntos desde 2008 e oficializaram o casamento em 2011. O casal tem três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

