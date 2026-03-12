Como é o Senna Tower: a engenheira por trás dos prédios mais altos do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Publicado em 12 de março de 2026 às 22:00
Quem olha para a colossal Senna Tower, um projeto de altíssimo padrão em Balneário Camboriú (RS), não imagina que a responsável por projetar esse colosso de aço nasceu em um local que nem mesmo tinha energia elétrica frequente.
Stéphane Domeneghini atualmente é diretora executiva da Talls Solutions e consultora do Grupo FG. Porém, ela também é Stephane, uma jovem nascida em Cerejeiras, uma pequena cidade em Rondônia que mesmo hoje não tem mais de 20 mil habitantes.
A jovem que já viveu em uma casa que possuía energia elétrica apenas duas horas por dia, garantida por um precário gerador, atualmente se especializou em um nicho de luxo: a construção de arranha-céus gigantescos.
Stéphane é filha de um mecânico e sua família nunca teve grandes recursos financeiros, mas, apesar disso, sempre houve um incentivo pelos estudos. Uma tendência comum de geração que acreditava na educação como a melhor maneira de sair da escassez financeira.
Em entrevista à Exame, ela destaca um evento que a marcou: após ficar doente, ela teve que fazer uma prova de matemática, na qual ela recebeu uma nota 5,7. Stéphane destacou como esse grande momento foi definidor em sua jornada, pois a partir de agora ela apenas correria atrás do 10.
Sua carreira acadêmica então passou por outras escolhas, como a psicologia e a engenharia elétrica. Porém, foi na engenharia civil que ela encontrou o seu propósito de construir coisas que pudessem deixar marcas no mundo.
Mesmo com medo de altura, a engenheira acabou deslanchando sua carreira na construção de grandes prédios com seu primeiro projeto de grande projeção: a Epic Tower.
A construção foi sua primeira grande provação, pois ela possuía uma fachada côncava e convexa totalmente feita de vidro, na qual ela teve que estruturar um plano minucioso para essa fachada extremamente desafiadora.
Além dos desafios técnicos, a engenheira precisou se firmar em um setor predominantemente masculino. Sua estratégia sempre foi o domínio técnico absoluto, ao todo, ela já participou de cerca de 200 empreendimentos, sendo mais de 50 com altura superior a 150 metros.
Porém, foi na Sennah Tower que seu nome alcançou larga projeção, como uma mulher à frente de um dos maiores projetos de engenharia do país.