Configuração oculta do Android remove anúncios, acelera telefone e economiza bateria: dá para ativar em minutos

Ajuste rápido melhora desempenho e reduz consumo de dados

Agência Correio

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:00

Mudanças internas do sistema ajudam a limpar a experiência no Android Crédito: Freepik

Uma opção quase invisível nas configurações do Android pode fazer diferença no dia a dia. Ao limitar anúncios do sistema, o celular passa a operar com mais fluidez e menor gasto de bateria.

Na interface MIUI, da Xiomi, esses anúncios aparecem em diversos pontos do sistema. Ainda assim, o próprio Android oferece caminhos para reduzir essas inserções de forma simples e rápida.

Além de incomodar, os anúncios exigem recursos do aparelho. Eles utilizam internet, memória e processamento, o que impacta diretamente o desempenho e a autonomia da bateria.

Por que o sistema exibe anúncios

Os anúncios no MIUI fazem parte do modelo de monetização da fabricante. Eles surgem integrados a aplicativos nativos, sugestões automáticas e áreas pouco exploradas do sistema.

Com o tempo, essa prática afeta a experiência do usuário. O celular pode apresentar lentidão, maior consumo de dados e redução da duração da bateria.

Apesar disso, o Android permite ajustes internos. Ao revisar permissões e preferências, é possível limitar grande parte dessas ações sem comprometer o funcionamento do sistema.

O ajuste que faz diferença no MIUI

O principal passo é desativar o serviço MSA, responsável por distribuir anúncios. Ele está localizado nas configurações de Senhas e segurança, dentro do menu de permissões.

Outro ponto importante é desligar a publicidade personalizada. Esse recurso coleta dados de uso para exibir recomendações e pode ser desativado na área de Privacidade.

Também vale revisar aplicativos como Mi Music, Temas e Mi Video. Em cada um deles, há opções para desativar sugestões, reduzindo ainda mais a presença de anúncios.

Como deixar o celular mais rápido

Controlar aplicativos em segundo plano melhora o desempenho. O gerenciamento de energia, disponível nas configurações de bateria, ajuda a limitar o consumo excessivo.

Desativar a inicialização automática também contribui. Assim, menos apps são carregados ao ligar o aparelho, liberando memória e tornando o sistema mais responsivo.