O efeito físico curioso que faz os pássaros bicarem as janelas das casas

Um pássaro bicando a janela pode estar reagindo ao próprio reflexo e tentando "expulsar" um rival que, na verdade, não existe

Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:00

Quando um pássaro começa a bicar a janela, a primeira suspeita é que ele esteja pedindo comida ou chamando atenção. Só que, em muitos casos, o motivo é mais simples e mais instintivo: o vidro vira espelho.



Uma moradora relatou que “acho que é um chasco-ruivo” e que ele aparece todos os dias há duas semanas. Ela disse que a cena é bonita, mas virou problema porque “me acorda às 8h da manhã nos fins de semana”.

Esse tipo de insistência costuma ter uma raiz visual. Se o reflexo está forte, o pássaro interpreta a imagem como outro animal e reage como reagiria em uma disputa de território.

Um reflexo pode provocar uma reação de ataque

Johan Lind, professor assistente de etologia na Universidade de Linköping, descreve o comportamento como um padrão reconhecível. Para ele, “Parece um caso clássico de um animal selvagem, não acostumado com imagens refletidas, vendo seu reflexo e reagindo como se estivesse vendo um congénere.”

Na prática, o vidro “coloca” um intruso ali. E, diante disso, o pássaro bica para expulsar o suposto rival, reforçando a defesa do espaço que ele considera seu.

Ao comentar o vídeo, o professor avalia que “O pica-pau-de-penacho-amarelo no vídeo parece ser um macho e provavelmente está motivado a bicar o vidro para se livrar de um competidor.”

Quando a motivação é competição, a persistência aumenta, porque o estímulo continua presente. O pássaro volta ao mesmo local, encontra o mesmo “adversário” e repete o ataque sem perceber que é apenas a própria imagem.

Há casos semelhantes em outros ambientes

Essa confusão visual aparece em situações bem comuns no dia a dia, inclusive com objetos que refletem muito. Johan Lind lembra que “Não é incomum observarmos situações como esta, por exemplo, quando chapins-azuis e gaios atacam espelhos retrovisores de carros”.

“Existem muitos vídeos online onde pessoas instalaram espelhos em áreas selvagens com câmaras escondidas que registaram as reações de espécies como gorilas e leopardos”, diz.

O caminho mais direto é quebrar o “efeito espelho” no ponto onde o pássaro se apoia. Quando o reflexo some, o motivo do ataque tende a desaparecer junto, porque a imagem deixa de parecer um rival.