Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O efeito físico curioso que faz os pássaros bicarem as janelas das casas

Um pássaro bicando a janela pode estar reagindo ao próprio reflexo e tentando "expulsar" um rival que, na verdade, não existe

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:00

Um pássaro bicando a janela pode estar reagindo ao próprio reflexo e tentando
Um pássaro bicando a janela pode estar reagindo ao próprio reflexo e tentando "expulsar" um rival que, na verdade, não existe Crédito: Banco de imagens

Quando um pássaro começa a bicar a janela, a primeira suspeita é que ele esteja pedindo comida ou chamando atenção. Só que, em muitos casos, o motivo é mais simples e mais instintivo: o vidro vira espelho.

Uma moradora relatou que “acho que é um chasco-ruivo” e que ele aparece todos os dias há duas semanas. Ela disse que a cena é bonita, mas virou problema porque “me acorda às 8h da manhã nos fins de semana”.

Esse tipo de insistência costuma ter uma raiz visual. Se o reflexo está forte, o pássaro interpreta a imagem como outro animal e reage como reagiria em uma disputa de território.

Um reflexo pode provocar uma reação de ataque

Johan Lind, professor assistente de etologia na Universidade de Linköping, descreve o comportamento como um padrão reconhecível. Para ele, “Parece um caso clássico de um animal selvagem, não acostumado com imagens refletidas, vendo seu reflexo e reagindo como se estivesse vendo um congénere.”

Na prática, o vidro “coloca” um intruso ali. E, diante disso, o pássaro bica para expulsar o suposto rival, reforçando a defesa do espaço que ele considera seu.

Ao comentar o vídeo, o professor avalia que “O pica-pau-de-penacho-amarelo no vídeo parece ser um macho e provavelmente está motivado a bicar o vidro para se livrar de um competidor.”

Quando a motivação é competição, a persistência aumenta, porque o estímulo continua presente. O pássaro volta ao mesmo local, encontra o mesmo “adversário” e repete o ataque sem perceber que é apenas a própria imagem.

Há casos semelhantes em outros ambientes

Pássaros

Pássaro-Azul-da-Montanha por Reprodução
Pássaro com filhotes por Reprodução
saí-verde por Reprodução
Pássaro-príncipe por Reprodução
1 de 4
Pássaro-Azul-da-Montanha por Reprodução

Essa confusão visual aparece em situações bem comuns no dia a dia, inclusive com objetos que refletem muito. Johan Lind lembra que “Não é incomum observarmos situações como esta, por exemplo, quando chapins-azuis e gaios atacam espelhos retrovisores de carros”.

“Existem muitos vídeos online onde pessoas instalaram espelhos em áreas selvagens com câmaras escondidas que registaram as reações de espécies como gorilas e leopardos”, diz.

O caminho mais direto é quebrar o “efeito espelho” no ponto onde o pássaro se apoia. Quando o reflexo some, o motivo do ataque tende a desaparecer junto, porque a imagem deixa de parecer um rival.

Johan Lind sugere: “Se você quiser se livrar do problema, e se a interpretação do espelho acima estiver correta, ele deve ser resolvido se você colocar algo na parte externa da parte inferior da janela para que o esquilo-terrestre não veja sua imagem refletida quando estiver sentado no parapeito da janela.”

Mais recentes

Imagem - Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar
Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
Imagem - Uma fase muito mais favorável começa hoje (22 de janeiro) e muda o rumo da vida de 3 signos a partir de decisões corajosas

Uma fase muito mais favorável começa hoje (22 de janeiro) e muda o rumo da vida de 3 signos a partir de decisões corajosas

MAIS LIDAS

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
01

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
04

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade