Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acorda no meio da noite? O problema pode ser o açúcar, não a bexiga

Veja como a oscilação da glicose durante o sono afeta seu descanso profundo e o que fazer

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:00

Muitas pessoas confundem esse distúrbio com insônia crônica
Muitas pessoas confundem esse distúrbio com insônia crônica Crédito: Freepik

Você já se perguntou por que seu corpo parece programado para despertar às três da manhã? Muitas vezes culpamos a mente agitada ou o consumo de líquidos antes de dormir. No entanto, a ciência aponta que o verdadeiro culpado pode ser a variação da glicemia no sangue.

A interrupção do sono no mesmo horário geralmente indica que seu corpo está lutando para manter o equilíbrio. Quando os níveis de energia caem, o organismo dispara um sinal de alerta interno imediato. Assim, você acorda sentindo uma estranha inquietação, como se estivesse em modo de vigilância.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 20
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

O alarme invisível da glicemia baixa

O cérebro é extremamente dependente de glicose para funcionar corretamente, mesmo durante o repouso. Se o açúcar atinge um nível muito baixo, o fígado precisa liberar reservas na corrente sanguínea. Para que isso ocorra, o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, que nos desperta.

Como resultado, você se sente exausto pela manhã, apesar de ter passado horas na cama. O sono é interrompido justamente quando o corpo deveria entrar em fases de recuperação profunda. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para retomar o controle das suas noites.

Como nutrir o sono de forma inteligente

Experimente mudar seu cardápio noturno por alguns dias e observe atentamente os resultados. Substituir o pão branco e os doces por opções ricas em fibras faz toda a diferença. Vegetais e grãos integrais garantem que o açúcar seja liberado de forma lenta e constante.

Além disso, incluir uma fonte de proteína no jantar ajuda a estabilizar os níveis hormonais. Ovos e carnes magras são excelentes aliados para quem deseja evitar o despertar súbito. Pequenas alterações na rotina alimentar costumam ser suficientes para ajustar esse despertador interno persistente.

Dicas de ouro para evitar interrupções

Parar de comer sobremesas tarde da noite é uma das medidas mais eficazes que você pode adotar. O açúcar consumido antes de deitar causa uma montanha-russa glicêmica que prejudica a qualidade do sono. Ao eliminar esse hábito, você permite que seu pâncreas trabalhe de forma mais tranquila.

LEIA MAIS 

Coloque esse ingrediente curioso debaixo do travesseiro e você vai dormir como nunca

O método escandinavo para dormir que é pá pum: a solução para uma boa noite de sono a dois

Por que você acorda à noite? Uma explicação simples de como encontrar a paz novamente e voltar a dormir

Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Se você sente fome antes de dormir, opte por um punhado de nozes ou iogurte sem açúcar. Esses alimentos funcionam como um combustível de longa duração para o seu metabolismo noturno. Organizar sua noite dessa maneira evita que o corpo entre em modo de emergência desnecessariamente.

A importância da auto-observação diária

Um clínico geral reforça que "Acordar à noite costuma ser a primeira coisa que as pessoas minimizam e a última que levam a sério. No entanto, os padrões de sono noturno nos dizem mais sobre o metabolismo e a saúde do que a maioria dos resultados de exames laboratoriais".

Mantenha um registro simples sobre sua alimentação e as sensações físicas que surgem ao acordar. Verifique se há presença de suor, palpitações ou uma fome repentina durante a madrugada. Esses dados ajudam a transformar o incômodo do despertar em uma fonte valiosa de informação pessoal.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Ju Moraes cobra dívidas de contratantes e ameaça expor devedores da Sambaiana: 'O pau vai torar'

Ju Moraes cobra dívidas de contratantes e ameaça expor devedores da Sambaiana: 'O pau vai torar'
Imagem - Virginia mostra momento íntimo com Vini Jr. no sofá; saiba detalhes

Virginia mostra momento íntimo com Vini Jr. no sofá; saiba detalhes
Imagem - BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’

BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano
01

AO VIVO: Assista Vitória x Juazeirense pelo Campeonato Baiano

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
03

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa