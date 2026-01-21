SAÚDE

Acorda no meio da noite? O problema pode ser o açúcar, não a bexiga

Veja como a oscilação da glicose durante o sono afeta seu descanso profundo e o que fazer

Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22:00

Muitas pessoas confundem esse distúrbio com insônia crônica Crédito: Freepik

Você já se perguntou por que seu corpo parece programado para despertar às três da manhã? Muitas vezes culpamos a mente agitada ou o consumo de líquidos antes de dormir. No entanto, a ciência aponta que o verdadeiro culpado pode ser a variação da glicemia no sangue.

A interrupção do sono no mesmo horário geralmente indica que seu corpo está lutando para manter o equilíbrio. Quando os níveis de energia caem, o organismo dispara um sinal de alerta interno imediato. Assim, você acorda sentindo uma estranha inquietação, como se estivesse em modo de vigilância.

Insônia - como ter um sono melhor 1 de 20

O alarme invisível da glicemia baixa

O cérebro é extremamente dependente de glicose para funcionar corretamente, mesmo durante o repouso. Se o açúcar atinge um nível muito baixo, o fígado precisa liberar reservas na corrente sanguínea. Para que isso ocorra, o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, que nos desperta.

Como resultado, você se sente exausto pela manhã, apesar de ter passado horas na cama. O sono é interrompido justamente quando o corpo deveria entrar em fases de recuperação profunda. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para retomar o controle das suas noites.

Como nutrir o sono de forma inteligente

Experimente mudar seu cardápio noturno por alguns dias e observe atentamente os resultados. Substituir o pão branco e os doces por opções ricas em fibras faz toda a diferença. Vegetais e grãos integrais garantem que o açúcar seja liberado de forma lenta e constante.

Além disso, incluir uma fonte de proteína no jantar ajuda a estabilizar os níveis hormonais. Ovos e carnes magras são excelentes aliados para quem deseja evitar o despertar súbito. Pequenas alterações na rotina alimentar costumam ser suficientes para ajustar esse despertador interno persistente.

Dicas de ouro para evitar interrupções

Parar de comer sobremesas tarde da noite é uma das medidas mais eficazes que você pode adotar. O açúcar consumido antes de deitar causa uma montanha-russa glicêmica que prejudica a qualidade do sono. Ao eliminar esse hábito, você permite que seu pâncreas trabalhe de forma mais tranquila.

Se você sente fome antes de dormir, opte por um punhado de nozes ou iogurte sem açúcar. Esses alimentos funcionam como um combustível de longa duração para o seu metabolismo noturno. Organizar sua noite dessa maneira evita que o corpo entre em modo de emergência desnecessariamente.

A importância da auto-observação diária

Um clínico geral reforça que "Acordar à noite costuma ser a primeira coisa que as pessoas minimizam e a última que levam a sério. No entanto, os padrões de sono noturno nos dizem mais sobre o metabolismo e a saúde do que a maioria dos resultados de exames laboratoriais".