Pode beber água antes de dormir? Veja o que os médicos realmente dizem sobre esse hábito

Entre benefícios silenciosos e riscos ao sono, médicos pedem equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:00

O horário do copo d’água pode influenciar o descanso e a saúde
O horário do copo d’água pode influenciar o descanso e a saúde Crédito: Freepik

A hidratação é indispensável para o corpo, mas o momento em que ela acontece nem sempre recebe atenção. À noite, especialmente antes de dormir, o hábito pode ter efeitos inesperados.

Enquanto alguns especialistas alertam para prejuízos no descanso, outros destacam ganhos importantes quando a ingestão é feita com moderação.

Beber água é fundamental

Entenda, a seguir, o que dizem os médicos sobre beber água antes de deitar e como encontrar o ponto de equilíbrio para dormir melhor.

Os benefícios que passam despercebidos

Um pequeno copo de água antes de dormir pode ajudar mais do que parece. Estudos indicam que a hidratação noturna moderada contribui para a saúde cardiovascular durante o período de repouso.

Isso acontece porque o organismo mantém a circulação mais equilibrada, reduzindo a sobrecarga sobre o coração enquanto o corpo se recupera.

Além disso, a água ajuda a evitar cãibras musculares, comuns durante a madrugada. Músculos hidratados tendem a relaxar melhor, favorecendo um sono mais confortável.

Quando o excesso cobra seu preço

Por outro lado, exagerar na água à noite pode comprometer o descanso. O consumo elevado aumenta a produção de urina e provoca despertares frequentes.

Essas pausas fragmentam o sono e dificultam a recuperação física e mental. Mesmo dormindo por várias horas, o corpo não alcança as fases mais restauradoras.

Em pessoas mais velhas, esse efeito é intensificado pela menor liberação de vasopressina, hormônio que ajuda a controlar a eliminação de líquidos durante a noite.

Hidratação ao longo do dia faz diferença

Médicos reforçam que beber água nos horários certos é mais eficaz do que concentrar tudo à noite. Logo ao acordar, dois copos ajudam a reativar o organismo.

Antes das refeições, um copo cerca de trinta minutos antes melhora a digestão e contribui para a absorção dos nutrientes.

Já próximo ao horário de dormir, a orientação é optar por um volume pequeno, suficiente para manter o corpo hidratado sem estimular despertares noturnos.

Ajustes simples para dormir melhor

Manter uma rotina regular de hidratação durante o dia reduz a necessidade de beber água à noite. Por isso, distribuir o consumo é essencial.

Prestar atenção aos sinais do corpo também ajuda. Sede ao acordar indica falta de água, enquanto acordar várias vezes aponta excesso tardio.

Evitar bebidas alcoólicas e com cafeína à noite também é recomendado, já que elas estimulam a diurese e atrapalham a continuidade do sono.

