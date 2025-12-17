Água em garrafas pode conter até 250 mil pedaços de microplástico, revela novo alerta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:00
Nanoplásticos na água engarrafada ganharam espaço no debate científico após um estudo identificar partículas que até então não eram detectadas. O tema chamou atenção por envolver um produto associado à praticidade e ao consumo cotidiano.
A pesquisa foi publicada em periódico ligado à National Academy of Sciences e ganhou projeção internacional após ser destacada pela revista People, que ressaltou o caráter exploratório dos resultados.
Beber água é fundamental
Os nanoplásticos são menores do que os filtros tradicionais conseguem reter. Mesmo sistemas avançados de filtragem não foram projetados para lidar com partículas nessa escala.
Isso não significa falha nos processos atuais, mas sim um limite tecnológico. Os sistemas existentes foram desenvolvidos para remover impurezas maiores, não fragmentos nanométricos.
A utilização de microscopia a laser permitiu identificar partículas antes invisíveis em análises convencionais. Essa técnica oferece um nível de detalhamento muito superior.
Os pesquisadores explicam que essa inovação representa um avanço metodológico importante, capaz de revelar aspectos da água que permaneciam ocultos.
O estudo sugere que materiais usados em garrafas, tampas e componentes do envase podem contribuir para a liberação gradual de nanoplásticos.
Ainda assim, os cientistas ressaltam que não é possível atribuir a presença dessas partículas a uma única fonte ou etapa do processo.
Os autores reforçam que não há conclusões definitivas sobre riscos à saúde. O estudo amplia o conhecimento científico disponível.
Como destacou a People, a principal contribuição está em abrir novas linhas de investigação sobre partículas invisíveis no consumo cotidiano.