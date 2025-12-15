NOSTALGIA

Verifique os armários: fitas cassete antigas podem valer tanto quanto um apartamento

Como a nostalgia impulsiona o interesse por fitas antigas

Agência Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:00

Como a nostalgia impulsiona o interesse por fitas antigas Crédito: (Banco de Imagens)

A nostalgia tem reacendido o interesse por objetos que pareciam esquecidos, e as fitas cassete estão entre eles. Durante anos ficaram guardadas em armários e caixas, mas agora voltaram ao radar de colecionadores e apaixonados por música. O Kaipkada destaca que esse retorno não acontece apenas por memória afetiva.

A publicação explica que certas edições raras alcançam valores surpreendentes, impulsionadas pela busca crescente por itens físicos e pela importância cultural que algumas fitas carregam. Em muitos casos, o valor está na história preservada dentro delas.

A volta das fitas cassete

A fita cassete marcou gerações e moldou a relação das pessoas com a música antes dos formatos digitais. Hoje, como lembra o Kaipkada, ela desperta interesse tanto de colecionadores quanto de curiosos que veem nesse objeto uma conexão diferente com a música.

Essa retomada vai além da nostalgia. O som característico, o contato físico e as particularidades das gravações criam uma experiência que o digital não replica totalmente, o que ajuda a transformar algumas fitas em itens procurados.

O que torna uma fita valiosa

De acordo com o Kaipkada, o valor de uma fita depende de elementos específicos como conservação impecável, embalagem original e conteúdo raro. Edições exclusivas ou gravações especiais podem elevar bastante o preço.

A história por trás da fita também influencia. Algumas guardam registros de artistas no início da carreira ou performances pouco conhecidas, o que atrai colecionadores interessados em materiais únicos.

Quando nostalgia vira investimento

O site Kaipkada afirma que algumas fitas já chegaram a ser vendidas por valores comparáveis aos de um apartamento. Isso mostra como itens do passado podem se transformar em investimentos inesperados.