Verifique os armários: fitas cassete antigas podem valer tanto quanto um apartamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:00
A nostalgia tem reacendido o interesse por objetos que pareciam esquecidos, e as fitas cassete estão entre eles. Durante anos ficaram guardadas em armários e caixas, mas agora voltaram ao radar de colecionadores e apaixonados por música. O Kaipkada destaca que esse retorno não acontece apenas por memória afetiva.
A publicação explica que certas edições raras alcançam valores surpreendentes, impulsionadas pela busca crescente por itens físicos e pela importância cultural que algumas fitas carregam. Em muitos casos, o valor está na história preservada dentro delas.
Fita cassete
A fita cassete marcou gerações e moldou a relação das pessoas com a música antes dos formatos digitais. Hoje, como lembra o Kaipkada, ela desperta interesse tanto de colecionadores quanto de curiosos que veem nesse objeto uma conexão diferente com a música.
Essa retomada vai além da nostalgia. O som característico, o contato físico e as particularidades das gravações criam uma experiência que o digital não replica totalmente, o que ajuda a transformar algumas fitas em itens procurados.
De acordo com o Kaipkada, o valor de uma fita depende de elementos específicos como conservação impecável, embalagem original e conteúdo raro. Edições exclusivas ou gravações especiais podem elevar bastante o preço.
A história por trás da fita também influencia. Algumas guardam registros de artistas no início da carreira ou performances pouco conhecidas, o que atrai colecionadores interessados em materiais únicos.
O site Kaipkada afirma que algumas fitas já chegaram a ser vendidas por valores comparáveis aos de um apartamento. Isso mostra como itens do passado podem se transformar em investimentos inesperados.
Ainda assim, o site alerta que nem toda fita guardada possui alto valor. Muitas foram produzidas em massa e têm apenas importância sentimental. O que realmente se destaca no mercado são as raridades que carregam histórias e características diferenciadas.