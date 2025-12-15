TELEVISÃO

Filha de Silvio Santos rebate críticas de Zezé Di Camargo por presença de Lula no SBT: 'Mal interpretadas'

Presidente do SBT, Daniela Beyruti divulgou carta aberta após a emissora ser criticada nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:02

Daniela Abravanel Beyruti na inauguração do SBT News e Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução

Presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti quebrou o silêncio sobre a polêmica em torno do lançamento do canal de notícias SBT News. A filha de Silvio Santos divulgou uma carta aberta nesta segunda-feira (15) e lamentou que ela e suas irmãs tenham sido mal interpretadas por bolsonaristas após a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do projeto.

As herdeiras do apresentador foram acusadas de traírem o legado de Silvio Santos (1930-2024). O cantor Zezé Di Camargo chegou a pedir, nas redes sociais, o cancelamento do especial de Natal da emissora, programado para ir ao ar no próximo dia 17. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", falou. “Acho que vocês estão se prostituindo. Então, não faço parte disso”, finalizou.

Inauguração do SBT News 1 de 9

Em uma carta enviada à imprensa, Daniela Beyruti rebateu os ataques e lamentou as falas do artista. Ela afirmou que a família Abravanel é "imparcial e isenta" e que o lançamento do SBT News busca combater a "falta de diálogo". Também alegou que a emissora segue uma carta com princípios descritos pelo próprio pai.

"Lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo", escreveu. "Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos", completou.

Leia a carta completa:

Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.

Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.

Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.

O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.

Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo.

Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.

Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.