Silvia Abravanel curte comentário crítico às irmãs após convite a Lula e Alexandre de Moraes no SBT News

Atitude envolvendo convite a Lula e Alexandre de Moraes reacendem debates sobre rumos do SBT

Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:59

Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

Silvia Abravanel movimentou as redes sociais ao curtir um comentário crítico às próprias irmãs envolvendo o convite feito a Lula e Alexandre de Moraes para a estreia do SBT News. O gesto, discreto mas público, não passou despercebido e rapidamente gerou especulações entre fãs e internautas.

A curtida foi interpretada como um sinal de desconforto com a decisão editorial adotada pela emissora. O comentário questionava a presença de figuras políticas consideradas polêmicas em um evento institucional do SBT e citava diretamente Cintia, Rebeca, Renata e Patrícia Abravanel, além da própria Silvia.

“Eu quero acreditar que você não está de acordo com o que estão fazendo Silvia Abravanel, porque você parece ser a única verdadeira e de coração puro ali ... sinceramente não acredito no que o SBT está fazendo! Eu não quero acreditar”, escreveu uma internauta revoltada.

A repercussão ganhou força porque Silvia costuma adotar outra postura nas redes. Em ocasiões anteriores, ela já declarou que prefere bloquear críticas e haters, evitando debates públicos. Desta vez, porém, a interação foi vista como um posicionamento indireto diante da condução recente da emissora.

O episódio acontece em um momento sensível para o SBT, marcado por mudanças internas e discussões sobre o legado de Silvio Santos após sua morte. Em diferentes entrevistas, Silvia já afirmou o compromisso de preservar a essência deixada pelo pai, o que ajuda a explicar por que qualquer sinal de discordância dentro da família ganha tanta atenção.