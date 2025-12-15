ASTROLOGIA

Touro, Leão, Virgem e Sagitário recebem um aviso claro e poderoso do universo nesta segunda-feira (15 de dezembro)

O dia revela o que deve ser levado adiante e o que precisa ficar para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:00

Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

O dia nesta segunda-feira, 15 de dezembro, traz revelações importantes para alguns signos. Não são sinais confusos nem coincidências sutis, mas entendimentos claros sobre próximos passos, encerramentos necessários e novos começos. Com o fim do ano se aproximando, essas mensagens ajudam a separar o que ainda faz sentido daquilo que já cumpriu seu papel. Para quatro signos, este é um ponto de virada interno que orienta decisões mais alinhadas e conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Você recebe um sinal que reacende desejos ou projetos que ficaram de lado. Algo que antes parecia distante agora se mostra possível, fazendo você reconsiderar caminhos abandonados. A sensação é de reconhecimento interno: você entende melhor o que realmente valoriza e passa a confiar mais na própria intuição.

Dica cósmica: O que volta ao seu coração merece uma segunda chance.

Leão

O sinal chega para aliviar pressões e expectativas que você vinha carregando. Em vez de provar força, você percebe que pode agir com mais honestidade e menos esforço. Uma clareza tranquila mostra onde soltar o controle e seguir com mais confiança, levando essa segurança renovada para o próximo ano.

Dica cósmica: Sua força aumenta quando você age com autenticidade.

Virgem

O dia traz clareza mental e emocional, ajudando você a identificar onde sua energia estava dispersa. Pequenos insights fazem grande diferença agora, mostrando ajustes simples que trazem mais equilíbrio e bem-estar. Esse entendimento também devolve a coragem para seguir em direção aos seus sonhos.

Dica cósmica: Organizar o essencial libera espaço para crescer.

Sagitário

Você percebe oportunidades que não estavam evidentes à primeira vista. Mesmo diante de pressões externas, há uma certeza silenciosa de que você sabe exatamente qual caminho seguir. Esse sinal reforça sua independência e incentiva decisões alinhadas com sua liberdade e verdade pessoal.

Dica cósmica: Confiar no seu próprio caminho é o maior sinal de alinhamento.