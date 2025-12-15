Acesse sua conta
Vai ficar mais difícil se aposentar a partir de 2026; veja o que muda

Regras de transição da Reforma da Previdência sobem mais um patamar a partir de 1º de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:53

Guardar alguns documentos é essencial para garantir os seus direitos de aposentadoria (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Novas regras da previdência passam a valer em 2026 Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A aposentadoria vai ficar mais difícil a partir de 1º de janeiro de 2026, com a elevação dos requisitos em duas regras de transição previstas na Reforma da Previdência. As mudanças atingem tanto homens quanto mulheres e envolvem aumento na pontuação mínima e na idade exigida para concessão do benefício.

As alterações valem para quem ainda não conseguiu se aposentar e segue enquadrado nas regras de transição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Regra de pontos: exigência sobe em 2026

A chamada regra de pontos leva em conta a soma da idade + tempo de contribuição do segurado. Em 2026, os requisitos passam a ser:

Homens: mínimo de 35 anos de contribuição + 103 pontos

Mulheres: mínimo de 30 anos de contribuição + 93 pontos

Em relação a 2025, haverá o acréscimo de 1 ponto para ambos os gêneros, tornando o acesso ao benefício mais rigoroso.

Idade mínima progressiva também aumenta

Outra mudança ocorre na regra da idade mínima progressiva, que vem sendo elevada gradualmente desde a Reforma da Previdência. A partir de 2026, será necessário cumprir:

Homens: 35 anos de contribuição + 64 anos e 6 meses de idade

Mulheres: 30 anos de contribuição + 59 anos e 6 meses de idade

O aumento é de seis meses em relação aos critérios exigidos em 2025.

Exemplo: um segurado que complete 35 anos de contribuição só poderá se aposentar em 2026 se também tiver 64 anos e 6 meses de idade.

